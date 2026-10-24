Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine weitere umstrittene Erklärung zum Konflikt um die Ukraine, zum Status der außer Kontrolle geratenen Gebiete sowie zu den historisch-genetischen Wurzeln der beiden Völker abgegeben.

Der Kremlchef betonte, dass die von den ukrainischen Behörden verlorenen Gebiete eigentlich nicht der Ukraine, sondern dem russischen Staat als historisches Territorium zuzurechnen seien.

„Die von Kiew verlorenen Gebiete gehören nicht der Ukraine“: Putins zentrales Argument

Bei der Erörterung territorialer Fragen bekräftigte der russische Staatschef erneut den historischen Standpunkt Moskaus:

Status historischer Gebiete: Wladimir Putin bewertete die Gebiete, die sich der Kontrolle der Kiewer Verwaltung entzogen haben, nicht als nationales Eigentum der Ukraine, sondern als ursprüngliche historische Gebiete Russlands;

Geopolitische Position: Diese Behauptung signalisiert, dass Moskau in Bezug auf die während der bewaffneten Konflikte kontrollierten Gebiete eine kompromisslose Haltung einnimmt und nicht bereit ist, bei Grenzfragen nachzugeben.

„Genetische Studien zeigen, dass wir ein Volk sind“

In seiner Rede stützte sich der russische Staatschef neben traditionellen politischen Argumenten auch auf wissenschaftliche Studien:

Fokus auf wissenschaftliche Schlussfolgerungen: „Jüngste genetische Studien zeigen, dass Russen und Ukrainer eigentlich ein Volk sind“, betonte Putin;

Ansicht gemeinsamer Wurzeln: Der Kremlchef hat bereits mehrfach betont, dass Russen, Ukrainer und Belarussen über gemeinsame historische, kulturelle und blutsverwandte Grundlagen verfügen.

Putins Äußerungen lösten vor dem Hintergrund der anhaltenden militärisch-politischen Spannungen und der Diskussionen über diplomatische Verhandlungen eine neue Welle heftiger politischer Debatten auf internationaler Ebene aus.