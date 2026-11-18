Auch der russische Präsident Wladimir Putin ging in seiner Rede auf den wirtschaftlichen Druck westlicher Staaten ein. Seiner Meinung nach versuchen „ehemalige Hegemonen“, die Entwicklung erfolgreicher Länder zu bremsen.

In seiner Rede erwähnte Xi die USA nicht direkt. Diese Erklärungen fielen jedoch, nachdem Washington neue Beschränkungen für den Zugang Chinas zu fortschrittlichen KI-Chips eingeführt hatte.

Wie Reuters berichtet, rief er dazu auf, das multilaterale Handelssystem auf Basis der Welthandelsorganisation zu schützen. Zudem erklärte China seine Bereitschaft, Zölle zu senken und seinen Markt weiter zu öffnen.

Der chinesische Staatschef bezeichnete die heutige Welt als „veränderlich und unruhig“ und betonte, dass Unilateralismus und Protektionismus zunehmen.

Am 18. November hielten Xi Jinping und Wladimir Putin im Rahmen der Veranstaltungen des APEC-Gipfels (Asien-Pazifik-Wirtschaftskooperation) im chinesischen Shenzhen Reden.

Im Vorfeld eines dreiseitigen Treffens der drei großen Figuren der Weltpolitik – Chinas Staatschef Xi Jinping, Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump – wurden in Shenzhen wichtige Erklärungen abgegeben. Während Xi den offenen Welthandel und die Zusammenarbeit verteidigte, stellte Putin die Wirksamkeit westlicher Sanktionen infrage. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf das historische Treffen, das für den 19. November geplant ist.

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„Sanktionen, Zölle und Exportbeschränkungen haben zwar noch eine hemmende Wirkung, aber sie sind nicht mehr in der Lage, das Wachstum vollständig zu stoppen oder die Wirtschaft von Konkurrenten zu zerschlagen“, sagte Putin.

Er bezeichnete Russland als „Weltrekordhalter“ bei der Anzahl der gegen das Land verhängten Sanktionen und betonte, dass die Wirtschaft die Prüfungen dennoch würdig bestanden habe. Putin äußerte zudem, dass die Europäische Union ihre industrielle Wettbewerbsfähigkeit verliere.

Der russische Staatschef nannte eine weitere wichtige Zahl: Seinen Angaben zufolge ist der Anteil von Dollar und Euro an den russischen Exportzahlungen von 85 Prozent im Jahr 2021 auf 9 Prozent gesunken.

„Wir haben weder den Dollar noch den Euro aufgegeben, uns wurde die Nutzung dieser Währungen verweigert. Offen gesagt haben sich diejenigen, die das getan haben, selbst bestraft“, sagte er.

Foto: Reuters

Xi und Putin: 50. Treffen seit 2013

Nach den Reden führten Xi Jinping und Wladimir Putin ein separates Gespräch. Der chinesische Staatschef nannte den russischen Präsidenten seinen „lieben Freund“ und betonte die engen Beziehungen zwischen beiden Ländern.

Xi sagte, dies sei ihr drittes persönliches Treffen in diesem Jahr. Seit 2013 haben sich die beiden Staatschefs, Videokonferenzen mit eingerechnet, bereits 50 Mal getroffen.

„Die chinesisch-russischen Beziehungen sind bei allen Schwierigkeiten in der Welt wie ein Berg unerschütterlich geblieben und werden es auch bleiben“, sagte Xi.

Putin erklärte, dass das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern seit einigen Jahren über 200 Milliarden Dollar liege. Er merkte zudem an, dass der gegenseitige Touristenstrom nach der Einführung eines visumfreien Regimes um 43 Prozent gestiegen sei.

Was wird beim Treffen von Trump, Xi und Putin besprochen?

Das größte politische Ereignis des Gipfels ist für den 19. November geplant. An diesem Tag werden Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump erstmals in einem dreiseitigen Format zusammenkommen.

Trump traf am 18. November in Shenzhen ein. Er wurde am Flughafen von Xi Jinping empfangen. Die beiden Staatschefs begrüßten sich mit einer Umarmung und gingen gemeinsam über den roten Teppich.

Foto: Reuters

Berichten von Reuters und anderen internationalen Medien zufolge könnten der Russland-Ukraine-Krieg, die militärisch-politische Lage im Iran, internationaler Handel, künstliche Intelligenz und die Kontrolle von Atomwaffen auf der Tagesordnung stehen.

Die Bedeutung dieses Treffens beschränkt sich nicht nur auf die Beziehungen zwischen den drei Ländern. Dass die Staatschefs der USA, Chinas und Russlands an einem Tisch verhandeln, könnte Auswirkungen auf den Welthandel, die Sicherheit und das internationale politische Gleichgewicht haben.

Welche Vereinbarungen aus dem Treffen hervorgehen werden, ist jedoch noch unklar. Die Weltöffentlichkeit wartet nun auf die Erklärungen der drei Staatschefs und den Ausgang der Verhandlungen.