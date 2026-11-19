Der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten und Leiter des Russian Direct Investment Fund (RDIF), Kirill Dmitrijew , betonte ebenfalls die Bedeutung des Dialogs:

Es wurde betont, dass die Staats- und Regierungschefs auf hochtrabende öffentliche Erklärungen verzichteten und sich stattdessen auf die russisch-amerikanischen Beziehungen sowie auf die Vorbereitung des trilateralen Gipfels unter Teilnahme des Vorsitzenden der Volksrepublik China, Xi Jinping , konzentrierten. Zu Beginn des Gesprächs bezeichnete Donald Trump Wladimir Putin als seinen Freund und drückte seine Freude über das erneute Treffen mit seinem russischen Kollegen aus.

Der russische Präsident Wladimir Putin und der US-Staatschef Donald Trump haben ihre bilateralen Gespräche im Rahmen des APEC-Gipfels in der chinesischen Stadt Shenzhen abgeschlossen. Wie der Assistent des russischen Staatschefs, Juri Uschakow, den Journalisten mitteilte, dauerte das Gespräch etwa 48 Minuten und Wladimir Putin beendete das Treffen „in ausgezeichneter Stimmung“ .

Unerwartete Erklärung aus dem Weißen Haus: Wann findet das Treffen der Staatschefs der USA, Russlands und Chinas statt?

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Ihm zufolge sind beide Staatschefs an einer friedlichen Lösung des Ukraine-Konflikts interessiert.

Dmitrijew stellte fest, dass diese Verhandlungen trotz der Versuche einiger europäischer Staaten und Akteure der internationalen Politik, einen solchen Dialog zu behindern, von enormer Bedeutung für die internationale Gemeinschaft seien.

In Shenzhen: Phasen des Dialogs Wichtige Details und Erklärungen Putin-Trump-Gespräch Dauerte 48 Minuten, verlief in konstruktiver Atmosphäre und bereitete den Boden für den trilateralen Gipfel Trump-Xi Jinping-Dialog Fortsetzung nach einem zweistündigen Bankett; die Beziehungen zwischen Washington und Peking festigen sich Trilateraler Gipfel am 19. November Findet in der Staatsresidenz „Xilin Shanchuan“ ohne protokollarische Zeitbeschränkungen statt

Trumps Treffen mit Xi Jinping und der Gipfel in „Xilin Shanchuan“

Nach dem Dialog mit Wladimir Putin traf der US-Präsident mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zusammen. Trump bezeichnete auch den chinesischen Führer als seinen Freund und betonte, dass sich die Beziehungen zwischen Washington und Peking festigen (bereits am Vortag hatten die beiden Staatschefs während eines feierlichen Banketts im Rahmen des Gipfels fast zwei Stunden lang gesprochen).

Wie der US-Präsident mitteilte, beabsichtigen Russland, die USA und China, eine schnellere Beilegung des Konflikts in der Ukraine zu unterstützen. Er sagte, das Treffen mit Putin sei notwendig gewesen, um den Boden für Verhandlungen im erweiterten Format zu bereiten: „Wir haben gerade ein Treffen mit Präsident Putin abgehalten, nur um den Boden zu bereiten, und ich denke, unsere Verhandlungen werden erfolgreich sein“.

Die trilateralen Verhandlungen unter Teilnahme von Wladimir Putin, Donald Trump und Xi Jinping sind für den 19. November in der „Xilin Shanchuan“ Staatsresidenz geplant. Juri Uschakow erklärte, dass die Dauer des Treffens von den Staatschefs selbst festgelegt wird, ohne die strengen Zeitvorgaben des Protokolls. Trump erinnerte an seine langjährigen guten Beziehungen zum russischen Staatschef und versprach: „Alles wird großartig werden“.

Glauben Sie, dass das Treffen zwischen Putin, Trump und Xi Jinping in Shenzhen ein Wendepunkt bei der Entspannung der internationalen Lage und der friedlichen Lösung des Ukraine-Konflikts sein kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!