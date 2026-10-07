Heute, am 7. Oktober, ist der Geburtstag des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der 1952 geborene russische Staatschef feiert im Jahr 2026 seinen 74. Geburtstag. Sein Geburtstag wird jedoch kein Feiertag im eigentlichen Sinne sein – Putin wird auch an diesem Tag weiterarbeiten.

Die Pläne für Putins 74. Geburtstag wurden vom Kreml bekannt gegeben. Für den russischen Präsidenten sind internationale Telefongespräche und weitere Arbeitstermine geplant.

Wie verbringt Putin den 7. Oktober?

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, erklärte, dass der Geburtstag für den Präsidenten ein persönliches Datum sei. Dennoch wird Putins Arbeitsplan auch an diesem Tag fortgesetzt.

Am 7. Oktober sind zunächst eine Reihe von Telefongesprächen mit ausländischen Staats- und Regierungschefs anlässlich seines Geburtstages geplant. Darüber hinaus stehen weitere Termine auf dem Programm des Präsidenten.

Auch Putins Berater Juri Uschakow teilte mit, dass anlässlich des Geburtstages eine Reihe von Telefongesprächen mit ausländischen Staatschefs geplant seien.

Der in Leningrad geborene Putin

Wladimir Putin wurde am 7. Oktober 1952 in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, geboren. Somit wird am 7. Oktober 2026 sein 74. Geburtstag begangen.

Er übernahm das Amt des russischen Präsidenten erstmals im Jahr 2000. Nachdem er bis 2008 als Präsident tätig war, bekleidete er andere staatliche Ämter und ist seit 2012 erneut als russischer Präsident im Amt.

Geburtstag – aber der Arbeitsplan bleibt unverändert

Für ein Staatsoberhaupt unterscheidet sich der Geburtstag von dem eines normalen Bürgers. Kreml-Vertretern zufolge nimmt Putin Glückwünsche seiner Angehörigen entgegen, doch der Arbeitstag des Präsidenten wird nicht zu einem vollwertigen Feiertag.

«Der Geburtstag ist ein persönliches Fest».

Nach Angaben des Kremls werden auch Glückwünsche von ausländischen Staatschefs für Putin erwartet. Darunter befindet sich auch die Gratulation des chinesischen Staatschefs Xi Jinping, die ebenfalls gemeldet wurde.

Für den russischen Staatschef ist dies kein gewöhnliches Datum

Putins 74. Geburtstag ist vor dem Hintergrund seiner langjährigen Tätigkeit im russischen politischen Leben ein bemerkenswertes Datum.

Der Präsident selbst hat jedoch stets eine vorsichtige Haltung dazu eingenommen, seinen Geburtstag als nationalen Feiertag darzustellen.

Aus diesem Grund bleibt der 7. Oktober in Russland kein offizieller nationaler Feiertag, sondern der persönliche Geburtstag des Staatschefs.

Auch mit 74 Jahren am Schreibtisch

Es wird erwartet, dass die Tagesordnung des russischen Staatschefs heute eher von Arbeitstreffen als vom Austausch von Glückwünschen geprägt sein wird.

Putin wird Telefongespräche mit ausländischen Staatschefs führen und im Laufe des Tages an weiteren Arbeitsterminen teilnehmen.

So begeht Wladimir Putin auch seinen 74. Geburtstag mit einer politischen und arbeitsreichen Agenda.

Obwohl der Geburtstag für einen Menschen ein persönliches Datum ist, ist jeder Tag eines Staatsoberhauptes eng mit Staatsgeschäften verbunden. Auch der 7. Oktober bleibt für Putin einer dieser Tage.