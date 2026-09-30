Putins Dekret: Ausfuhr von mehr als 1 Million Rubel in bar aus Russland nach Usbekistan verboten

Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein neues offizielles Dekret unterzeichnet, das die Regeln für die Ausfuhr von Bargeld in Landeswährung aus dem Land grundlegend verschärft. Dem offiziellen Dokument zufolge ist es Privatpersonen untersagt, aus Russland Usbekistan, Aserbaidschan, Tadschikistan und die Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) mehr als 1 Million Rubel (ca. 11.800 US-Dollar) in bar auszuführen.

Für juristische Personen und Einzelunternehmer tritt diese Beschränkung unabhängig von der Summe in Kraft – sie gilt für jeden Bargeldbetrag. Das Dekret legt fest, dass bei einem Verstoß gegen diese Regel bei Privatpersonen der Betrag, der 1 Million Rubel übersteigt, und bei juristischen Personen sowie Unternehmern das gesamte mitgeführte Bargeld an der Grenze konfisziert wird. Die Beschränkung gilt nicht, wenn die Ausfuhr über den Luftweg erfolgt und ein Bankbeleg vorgelegt wird oder in speziellen, vom Staat festgelegten Ausnahmefällen.

«1 Million Rubel Limit, totales Verbot für Unternehmer und Konfiszierung»: Die 5 Kernpunkte des Dekrets

Das neue Dekret des russischen Präsidenten und die wichtigsten Fakten zur Bargeldausfuhr:

1-Million-Rubel-Grenze für Privatpersonen: Bürgern ist es untersagt, mehr als 1 Million Rubel in bar nach Usbekistan, Tadschikistan, Aserbaidschan und in EAWU-Staaten auszuführen;

100%-Beschränkung für Unternehmen und Einzelunternehmer: Für juristische Personen und Einzelunternehmer wurde ein vollständiges Verbot der Ausfuhr von Bargeld in Rubel unabhängig von der Höhe des Betrags eingeführt;

Obligatorische Konfiszierung überschüssiger Gelder: Bei einem Verstoß wird den Bürgern der Betrag über 1 Million Rubel und juristischen Personen die gesamte Summe entzogen (Beschlagnahmung);

Ausnahmen für Flughäfen und Bankdokumente: Die Ausfuhr über internationale Flughäfen ist gestattet, sofern offizielle Bankbelege vorliegen, die die Abhebung der Gelder von Bankkonten bestätigen;

Sonderbefugnisse für Innenministerium, FSB und Zoll: Die Überwachung der strikten Einhaltung des Verbots wurde direkt dem russischen Innenministerium, dem Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) und dem Föderalen Zolldienst übertragen.

Klassifizierung der neuen Beschränkungen und Sanktionen bei der Bargeldausfuhr aus Russland

Vergleich der Anforderungen des neuen Dekrets, der Personenkategorien und der festgelegten Rechtsmechanismen:

Kategorie der Personen und Richtungen Festgelegte Beschränkung und Limit Maßnahme bei Regelverstoß Zulässige Ausnahmefälle Privatpersonen (Bürger) Maximal 1 Million Rubel (ca. 11.800 $) Der Betrag über 1 Million Rubel wird zugunsten des Staates konfisziert Über internationale Flughäfen mit offiziellem Beleg über die Barauszahlung von der Bank Juristische Personen und Einzelunternehmer Vollständiges Verbot unabhängig von der Summe (0-Limit) Das gesamte mitgeführte Bargeld wird vollständig eingezogen Bankbelege und spezielle internationale Transitbedingungen der Regierung Länder, für die die Beschränkung gilt Usbekistan, Tadschikistan, Aserbaidschan und EAWU-Staaten Verschärfte Kontrolle an Grenz-, Zoll- und Sicherheitsposten Für die Tätigkeit diplomatischer Vertretungen auf Basis von Mitteilungen des Außenministeriums Kontrollierende staatliche Organe Innenministerium (MVD), FSB und Föderaler Zolldienst (FTS) Operative Ermittlungen und Zollkontrollen, Befugnis zur Konfiszierung Festlegung des Registrierungsverfahrens mit der Zentralbank innerhalb von 3 Monaten

Wirtschaftliche und finanzielle Expertise: Wie wirkt sich dieses Dekret auf Arbeitsmigranten und den Handel aus?

Schlussfolgerungen internationaler Finanzexperten, Ökonomen und Analysten des Devisenmarktes:

«Kapitalabfluss stoppen und den Rubel schützen»: Das russische Finanzsystem steht unter Sanktionen und Währungsdruck und versucht, den massiven Abfluss von Bargeld-Rubeln ins Ausland, insbesondere nach Zentralasien zu stoppen; das Limit von 1 Million Rubel wurde eingeführt, um «graue» Bargeldströme und Spekulationen unter Kontrolle zu bringen;

Auswirkungen auf Arbeitsmigranten und Überweisungen: Der Großteil der usbekischen Arbeitsmigranten in Russland sendet ihre Gehälter online über Bank-Apps, daher ist das tägliche Kleingeld von diesem Dekret nicht direkt bedroht; Landsleute, die jedoch ihr in Russland verdientes Geld in bar mitnehmen, müssen nun strikt darauf achten, die 1-Million-Rubel-Grenze nicht zu überschreiten, und größere Summen mit offiziellen Bankbelegen nachweisen oder über Bankkarten transferieren;

Hindernis für Kleinunternehmen und Händler: Für Einzelunternehmer und Kleinstunternehmen, die mit Bargeld Waren importieren, zwingt das 100-prozentige Bargeldverbot zu einer vollständigen Umstellung auf offizielle Interbanken-Zahlungen.

Glauben Sie, dass das 1-Million-Rubel-Limit für die Ausfuhr von Bargeld aus Russland und das totale Verbot für Unternehmer negative Auswirkungen auf Arbeitsmigranten und den gegenseitigen Handelsumsatz haben werden? Welchen Weg halten Sie für den sichersten, damit unsere in Russland arbeitenden Landsleute ihr Geld nach Hause bringen können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des Dekrets, die für alle aus Russland zurückkehrenden Landsleute wichtig ist, mit Ihren Angehörigen!