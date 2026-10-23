„Die UNO zeigt ihre völlige Hilflosigkeit“: Erdoğan kritisiert den Sicherheitsrat scharf

·3·Welt
„Die UNO zeigt ihre völlige Hilflosigkeit“: Erdoğan kritisiert den Sicherheitsrat scharf

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat eine weitere scharfe Erklärung zum internationalen Sicherheitssystem und zur Arbeit der Vereinten Nationen abgegeben. Er betonte, dass die Organisation angesichts der blutigen Krisen, die heute in verschiedenen Teilen der Welt eskalieren, völlig hilflos und ineffektiv sei.

Dies erklärte der türkische Staatschef in einer speziellen Videobotschaft an die Teilnehmer der IX. Internationalen Mediationskonferenz, die in Istanbul begonnen hat, wie die Zeitung „Yeni Şafak“ berichtet.

„UNO hilflos gegenüber Krisen“: Erdoğans wichtigste Aussagen

Das türkische Staatsoberhaupt äußerte scharfe Kritik an der Instabilität auf der globalen Bühne und der Reaktion internationaler Institutionen darauf:

  • Ausmaß der Krisen und das Schweigen der Organisationen: Erdoğan kritisierte die Trägheit internationaler Organisationen angesichts der humanitären Katastrophen und Kriege im Gazastreifen, im Libanon, im Sudan sowie in anderen Krisenherden der Welt scharf;

  • Strukturelle Hilflosigkeit: Der Präsident betonte, dass die bestehenden Mechanismen der UNO und ihres Sicherheitsrates nicht in der Lage seien, Ungerechtigkeiten in der Welt zu stoppen und Frieden zu sichern, und dass sie in der Praxis eine völlige Hilflosigkeit demonstrierten.

Die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform des Sicherheitssystems

In seiner Rede ging der türkische Staatschef auf Ankaras friedensstiftende Prinzipien und die notwendigen Veränderungen ein:

  • Unvermeidbarkeit von Reformen: Das Staatsoberhaupt unterstrich erneut die Notwendigkeit, das globale Sicherheitssystem, insbesondere die Zusammensetzung des UN-Sicherheitsrates und das Vetorecht, dringend zu überdenken;

  • Gerechte Mediation: Es wurde mitgeteilt, dass Ankara seine Bemühungen zur friedlichen Lösung globaler Konflikte durch Verhandlungen und aktive Mediation zur Erreichung eines dauerhaften Friedens entschlossen fortsetzen werde.

Dieser Auftritt Erdoğans lenkte die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft inmitten der anhaltenden militärisch-politischen Spannungen im Nahen Osten und in Afrika erneut auf die Frage der UN-Reform.

Recep Tayyip ErdoğanUNOUN-SicherheitsratIX. Internationale MediationskonferenzTürkei
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Saudi-Arabien und die jemenitische Regierung appellieren an die UN, Maßnahmen gegen die Huthi zu ergreifenSaudi-Arabien und die jemenitische Regierung appellieren an die UN, Maßnahmen gegen die Huthi zu ergreifen10 Oktober 21:33„Die UNO verliert an Kraft“: Tokajew fordert eine grundlegende Reform des Sicherheitsrates„Die UNO verliert an Kraft“: Tokajew fordert eine grundlegende Reform des Sicherheitsrates13 September 18:02Erdoğan schenkt weinendem Kind in New York eine seltene Goldmünze (Video)Erdoğan schenkt weinendem Kind in New York eine seltene Goldmünze (Video)22 September 09:25«Ich habe ein solches Gemetzel noch nie gesehen»: UN-Chef und Lula beschuldigen Israel des Völkermords«Ich habe ein solches Gemetzel noch nie gesehen»: UN-Chef und Lula beschuldigen Israel des Völkermords23 September 09:58Erdoğan fordert von der UN-Bühne die Abschaffung des Vetorechts der „Großen Fünf“Erdoğan fordert von der UN-Bühne die Abschaffung des Vetorechts der „Großen Fünf“23 September 11:00Putin über den Westen: „Den Dschinn aus der Flasche gelassen“Putin über den Westen: „Den Dschinn aus der Flasche gelassen“27 Juli 12:36
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt