Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sprach am 11. November 2026 am Rande der UN-Klimakonferenz (COP31) in Antalya und beschuldigte Israel, die Lieferung von Wohncontainern für den Gazastreifen absichtlich zu blockieren. Der türkische Staatschef betonte, dass infolge starker Regenfälle in der Region die Zelte, in denen zehntausende Palästinenser leben, unter Wasser und Schlamm begraben wurden.

Kernpunkte von Erdoğans Erklärung und der Vorwurf des „Ökozids“

Es wurde ausdrücklich betont, dass Ankara voll und ganz bereit sei, Container als vorübergehende Unterkünfte für die Bevölkerung von Gaza zu entsenden, die israelische Regierung dies jedoch strikt verweigere. Er The Jerusalem Post stellte in seiner Rede, die von der Zeitung zitiert wurde, fest, dass Palästinenser, darunter schutzlose Kinder, gezwungen seien, bei starkem Regen und in tiefem Schlamm in unbrauchbaren Zelten zu leben. Erdoğan forderte die internationale Gemeinschaft auf, den ungehinderten Durchgang von humanitären Hilfskonvois unverzüglich sicherzustellen.

Der türkische Staatschef bezeichnete die Lage in Gaza zudem vom Podium des Gipfels aus offen als „Ökozid“ (ökologische Vernichtung) und betonte nachdrücklich, dass die militärischen Aktionen der Natur und der lebenswichtigen Infrastruktur der Region enormen Schaden zugefügt hätten.

Standpunkte und Erklärungen der Parteien Wichtige Details und Argumente Türkischer Präsident (Recep Tayyip Erdoğan) Israel blockiert die Entsendung von Wohncontainern nach Gaza; die Situation wurde als „Ökozid“ eingestuft Indikator für die humanitäre Krise Aufgrund starker Regenfälle sind die Zelte zehntausender Palästinenser unter Wasser und Schlamm begraben Reaktion der israelischen Seite Es wurde mitgeteilt, dass über die COGAT-Struktur 91.000 Zelte und Hilfe in über 8.200 Lastwagen geliefert wurden Bedingung für den Wiederaufbau Israel erklärte, dass der Wiederaufbau Gazas von der Entwaffnung der Hamas abhänge

Offizielle Reaktion und Gegenbehauptungen der israelischen Seite

Das Büro des israelischen Premierministers und die Verteidigungskräfte (IDF) teilten ihrerseits mit, dass über die COGAT-Struktur (Koordination der Regierungsaktivitäten) eine Reihe von Winterhilfsmitteln nach Gaza gebracht wurden, darunter 91.000 Zelte und über 8.200 Lastwagen mit notwendiger Ausrüstung.

Gleichzeitig betonen israelische Beamte nachdrücklich, dass der Beginn umfangreicher Wiederaufbauarbeiten in Gaza sowie die Einfuhr größerer Infrastrukturhilfen von der Entwaffnung der Hamas-Bewegung abhänge. Zudem, NDTV zufolge, wiesen israelische Vertreter die Vorwürfe des türkischen Staatschefs zurück und bezeichneten sie als unbegründete Propaganda.

Glauben Sie, dass solche scharfen Erklärungen auf internationaler Ebene und humanitäre Probleme einen echten Anstoß zur Verbesserung der Lage der Zivilbevölkerung geben können, die unter den schwierigen Wetterbedingungen in Gaza leidet? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!