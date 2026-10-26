Wer ersetzt Guterres? USA fordern Orban zur Kandidatur für das Amt des UN-Generalsekretärs auf

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Wer ersetzt Guterres? USA fordern Orban zur Kandidatur für das Amt des UN-Generalsekretärs auf

Die US-Regierung hat den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbándazu aufgefordert, für das Amt des Generalsekretärs der Vereinten Nationen (UN) zu kandidieren. Dies berichtete die einflussreiche Zeitung Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf eigene Quellen.

Berichten zufolge endet die zweite und letzte Amtszeit des derzeitigen Generalsekretärs António Guterres offiziell am 31. Dezember 2026. Die Option Orbán kam ins Spiel, nachdem in den ersten sechs Auswahlrunden keiner der bestehenden Kandidaten den Widerstand der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates mit Vetorecht überwinden konnte.

Unerwartete Einigkeit zwischen USA, Russland und China

Wie das WSJ schreibt, unterstützt die Regierung von Donald Trump die Kandidatur von Viktor Orbán aktiv, und der Plan befindet sich in der Phase der endgültigen Entscheidungsfindung:

  • Die Position der drei Giganten: Es wird betont, dass Russland und China bereit sind, diese Initiative zu unterstützen. Wie die Zeitung anmerkt: „Wenn die USA, Russland und China im UN-Sicherheitsrat dasselbe Ziel verfolgen, erreichen sie es in der Regel auch“;

  • Berechnung der 10 Stimmen: Quellen im Außenministerium schätzen, dass Orbán von mindestens 10 der 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates unterstützt werden könnte;

  • Großbritannien und Frankreich als Hindernis? Es bleibt die Frage offen, ob London und Paris ihr Vetorecht gegen den Willen der Mehrheit einsetzen würden, falls eine absolute Mehrheit zustimmt, wobei diese beiden Länder bei der Anwendung eines Vetos normalerweise sehr vorsichtig sind.

Kampf um das nächste Generalsekretariat: Favoriten in der Sackgasse

Eine Reihe namhafter Diplomaten bewirbt sich um den Posten des amtierenden Generalsekretärs, doch eine Einigung gestaltet sich schwierig:

  • Ergebnisse der sechsten Auswahlrunde: Wie eine Quelle von RIA Novosti berichtet, konnte in der ersten Abstimmungsrunde kein Kandidat den Filter der „Großen Fünf“ (USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China) passieren;

  • Rebeca Grynspan und das Veto: Eine der Spitzenreiterinnen ist die ehemalige Vizepräsidentin von Costa Rica und UNCTAD-Chefin Rebeca Grynspan, doch zwei Mitglieder des Sicherheitsrates mit Vetorecht lehnen ihre Kandidatur ab;

  • Weitere Bewerber: Zu den weiteren Kandidaten zählen Rafael Grossi (Argentinien), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Olara Otunnu (Uganda), Ivonne Baki (Ecuador) und Lana Nusseibeh (VAE).

Der Einstieg von Viktor Orbán in den Wahlkampf könnte einen der aufsehenerregendsten und geopolitisch kontroversesten Wahlkämpfe in der Geschichte der UN einläuten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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