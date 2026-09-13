In einer Zeit, in der geopolitische Spannungen, Kriege und nukleare Bedrohungen weltweit ein beispielloses Ausmaß erreicht haben, werden auf internationaler Bühne ernsthafte und dringende Forderungen an die Vereinten Nationen (UNO) laut, die das Fundament der globalen Sicherheitsarchitektur bilden. Der Präsident von Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, räumte während seiner Rede beim BRICS-Gipfel im indischen Neu-Delhi offen ein, dass sich die UNO zu einer ineffektiven Struktur entwickelt. Er betonte, dass der drastische Vertrauensverlust zwischen den Staaten und der Zerfall der internationalen Sicherheitsarchitektur die Welt an den Rand eines neuen Wettrüstens und katastrophaler nuklearer Fehler gebracht haben.

Dennoch bezeichnete der kasachische Staatschef die UNO als eine unverzichtbare universelle Plattform und forderte nachdrücklich eine dringende und grundlegende Reform des Sicherheitsrates. Er betonte die Notwendigkeit, den Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas einen angemessenen Platz einzuräumen und die Stimme der „mittleren Mächte“ zu stärken. Warum fordert Tokajew einen Dialog der Atommächte, wie sollten sich das Vetorecht und das Monopol im Sicherheitsrat ändern und wie kann die ausgewogene Diplomatie Astanas die Welt vor neuen Kriegen bewahren?

„Das Vertrauen ist gesunken und die Gefahr eines Wettrüstens gestiegen“: Tokajews offene Diagnose

Der kasachische Präsident erläuterte in seiner Rede auf dem Gipfel in Neu-Delhi die wahren Ursachen der globalen Instabilität:

Frieden vor Wirtschaft: „Frieden und strategische Stabilität sind die notwendige Voraussetzung für wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung. Doch es geht nicht nur um die Wirtschaft. Der Übergang von regionalen Spannungen zu langfristiger Stabilität durch Diplomatie und politischen Dialog muss zur Priorität werden“, sagte Tokajew.

Zerfall des Sicherheitssystems: Anhaltende Konflikte haben das Risiko eines neuen Wettrüstens, strategischer Fehlkalkulationen und katastrophaler Entscheidungen drastisch erhöht.

Aufruf zum Dialog der Atommächte: Tokajew betonte die dringende Notwendigkeit eines direkten Dialogs auf hoher Ebene zwischen den Atommächten, um die mit neuen Technologien verbundenen nuklearen Risiken zu verringern.

Ineffektive UNO und Vertrauenskrise: Der Präsident stellte fest, dass die UNO aufgrund des schwindenden Vertrauens zwischen den Staaten ihre Aufgaben nicht vollständig erfüllen kann, wies jedoch darauf hin, dass es keine andere universelle Plattform gibt, die sie ersetzen könnte.

Reform des Sicherheitsrates: Gerechte Vertretung und die Stimme neuer Kontinente

Der Staatschef aus Astana äußerte konkrete Vorschläge zur Anpassung der UNO-Struktur an die Anforderungen der Zeit:

Kraft zur Konfliktprävention: Die Reform muss das Potenzial der Organisation stärken, Konflikte präventiv zu lösen und kollektive, rechtmäßige Entscheidungen zu treffen.

Keine selektive Charta: „Die UN-Charta muss nicht selektiv, sondern von allen Staaten konsequent und gleichberechtigt umgesetzt werden“, betonte das Staatsoberhaupt.

Vertretung von Asien, Afrika und Lateinamerika: Die derzeitige Zusammensetzung des Sicherheitsrates spiegelt die moderne geopolitische Realität nicht wider. Daher muss eine gerechte Vertretung der Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas in diesem Rat sichergestellt werden.

Die entscheidende Stimme der „mittleren Mächte“: Aufstrebende mittlere Mächte sollten bei globalen Entscheidungen ein größeres Gewicht haben, da sie in der Lage sind, geopolitische Spannungen abzubauen und Brücken für den Dialog zu bauen.

BRICS und UNO im Einklang: Astanas ausgewogene Politik

Kasachstan fördert auf internationaler Ebene konsequent neutrale und multilaterale Prinzipien:

Die Rolle der BRICS: Astana sieht die BRICS als eine einflussreiche Kooperationsplattform, die die zentrale Rolle der UNO ergänzt und multilaterale Beziehungen stärkt.

Gemeinsame Nenner bei komplexen Themen: Eine feste Regel der kasachischen Außenpolitik ist es, in jeder komplexen und widersprüchlichen Situation nach Kompromissen zu suchen, die die Parteien einander näherbringen.

Langjährige Agenda: Die Frage der Reform der UNO und des Sicherheitsrates steht seit vielen Jahren auf der internationalen Agenda, und auch die zentralasiatischen Staaten nehmen hierzu eine aktive Position ein.

Der Auftritt von Kassym-Schomart Tokajew in Neu-Delhi hat erneut bewiesen, dass die Weltordnung aus dem Monopol eines engen Kreises mächtiger Staaten herausgeführt und in ein gerechteres, multipolares System umgewandelt werden muss.

Glauben Sie, dass eine grundlegende Reform des UN-Sicherheitsrates blutige Kriege und nukleare Bedrohungen weltweit stoppen kann? Würde die Verleihung eines ständigen Sitzes an große Staaten aus Asien und Afrika für echte Gerechtigkeit in den internationalen Beziehungen sorgen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse zur Weltpolitik mit Ihren Freunden und Bekannten!