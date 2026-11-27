Ali Kemal Hut, bekannt als „Kasimpaşalı Kemal Efendi“, der Koranlehrer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan aus dessen Jugendjahren, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Das Staatsoberhaupt nahm persönlich an der Beerdigung seines Lehrers teil und trug dessen Sarg auf seinen Schultern. Dies berichtete „TRT Haber“.

Medienberichten zufolge verstarb Ali Kemal Hut am 26. November. Am 27. November in Istanbul wurde in der Fatih-Moschee das Totengebet für ihn abgehalten. An der Zeremonie nahmen Präsident Recep Tayyip Erdoğan sowie zahlreiche Minister, Staats- und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens teil.

Das Totengebet wurde von Dr. Aziz Çınar, einem Dozenten des Istanbuler Haseki-Zentrums für religiöse Spezialisierung, geleitet. Nach dem Gebet sprach der Mufti der Provinz Istanbul, Amrullah Tuncer, ein Gebet für den Verstorbenen.

In seiner Rede bei der Zeremonie erklärte Erdoğan, dass er seinen Lehrer seit seiner Kindheit aus der Cami-i Kebir-Moschee in Kasımpaşa kenne. Er betonte, dass Ali Kemal Hut später in das Viertel Çarşamba im Istanbuler Stadtteil Fatih zog und im Emir-Buhari-Komplex Schüler ausbildete.

„Wir haben Kemal Efendi sehr geliebt. Er war ein Symbol der Bescheidenheit. Es gibt wohl nur wenige Menschen, die so bescheiden waren wie er“, sagte der türkische Präsident.

Erdoğan erinnerte zudem daran, dass er seinen Lehrer eine Woche vor dessen Tod besucht hatte. Er sprach ein Gebet für den Verstorbenen und bat die Anwesenden, ihm ebenfalls zu vergeben.

Nach der Rede des Präsidenten wurde der Sarg von Ali Kemal Hut zum Leichenwagen gebracht. Erdoğan trug den Sarg ebenfalls auf seinen Schultern und begleitete seinen Lehrer auf seinem letzten Weg. Der Verstorbene wurde auf dem Friedhof des Emir-Buhari-Komplexes im Istanbuler Stadtteil Ayvansaray beigesetzt.