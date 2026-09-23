Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der in New York im Rahmen der 81. Sitzung der UN-Generalversammlung sprach, gab Erklärungen ab, die die Weltgemeinschaft und die Zentren der globalen Politik erschütterten. Wie die Nachrichtenagentur „Anadolu“ berichtet, verkündete der türkische Staatschef die entschlossene Haltung Ankaras zu einer gerechten Beendigung des blutigen Krieges zwischen Russland und der Ukraine: „Was den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine betrifft, so hoffen wir aufrichtig, dass er unter vollständiger Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine endet.“. Erdoğan betonte, dass die Türkei weiterhin regelmäßige Kontakte zu allen Parteien unterhalte und bestrebt sei, die Sicherheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer zu gewährleisten, eine Nahrungsmittelkrise zu verhindern und eine Ausweitung des Konflikts auf weitere Regionen zu unterbinden.

Insbesondere verurteilte er die Angriffe auf Handelsschiffe im Schwarzen Meer scharf und erklärte, dass diese, unabhängig davon, von wem sie verübt werden, absolut inakzeptabel seien. Der revolutionärste Teil der Rede richtete sich jedoch gegen die Struktur der UN: Erdoğan forderte, die „ständigen Fünf“ im Sicherheitsrat – USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich – ihres absoluten Vetorechts zu berauben, das Institut der ständigen Mitgliedschaft vollständig abzuschaffen und alle Befugnisse auf die gleichberechtigte Generalversammlung zu übertragen.

Wie wird sich diese entschlossene Forderung Ankaras zur Integrität der Ukraine auf die Beziehungen zum Kreml auswirken, wird die UN-Reform unter dem Motto „Die Welt ist größer als fünf“ umgesetzt werden und kann das Schwarze Meer wieder zu einem globalen Getreidekorridor werden?

„Territoriale Integrität, Angriffe im Schwarzen Meer und der Entzug des Vetorechts“: 5 Kernpunkte von Erdoğans Erklärung

Die wichtigsten Initiativen von der Bühne der 81. UN-Sitzung:

Souveränität und Integrität der Ukraine: Der türkische Präsident erklärte offen, dass der Krieg nur unter Wahrung der international anerkannten Grenzen und der Integrität der Ukraine enden dürfe;

Entzug des Vetorechts der „Großen Fünf“: Erdoğan forderte die Aufhebung des Monopols und des Vetorechts von Russland, den USA, China, Großbritannien und Frankreich im UN-Sicherheitsrat;

Stärkung der Befugnisse der UN-Generalversammlung: Die Türkei setzt sich dafür ein, das Institut der „ständigen Mitgliedschaft“ aufzugeben und die Entscheidungsgewalt auf die Generalversammlung zu übertragen, in der alle Staaten gleich sind;

Stopp der Angriffe im Schwarzen Meer: Angriffe auf Handels- und Frachtschiffe wurden verurteilt und die Notwendigkeit garantiert, eine freie und sichere Schifffahrt auf dem Meer zu gewährleisten;

Globale Ernährungssicherheit: Ankara bestätigte, seine Rolle als Hauptvermittler bei Seewegen und Friedensverhandlungen fortzusetzen, um die Gefahr einer globalen Hungersnot abzuwenden.

Erdoğans Formel für Frieden und Reform: Ankaras Vorschläge im Vergleich zum bestehenden System

Internationale Sicherheitsfragen und wesentliche Unterschiede in der Position der Türkei:

Indikatoren und Richtungen Aktuelles internationales System (Status quo) Das von Erdoğan vorgeschlagene neue System Lösung des Ukraine-Krieges Eingefrorene Gebiete oder unbekannte Kompromisse Vollständige Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine müssen gewahrt bleiben UN-Sicherheitsrat 5 ständige Staaten haben ein absolutes Vetorecht Vollständige Abschaffung des Vetorechts und des Instituts der ständigen Mitgliedschaft Entscheidungszentrum Monopol von 5 Supermächten im engen Kreis Stärkung der Befugnisse der Generalversammlung, in der alle Staaten gleich sind Lage im Schwarzen Meer Raketen- und Drohnenangriffe auf Handelsschiffe Absoluter Stopp der Angriffe und Gewährleistung einer sicheren Schifffahrt auf dem Meer Ernährungssicherheit Hindernisse, Logistikkrise und Preisanstieg Vollständig offene Verkehrskorridore unter Garantie der UN und Ankaras Geopolitische Rolle der Türkei Neutraler Vermittler, der mit beiden Seiten kommuniziert Hauptverteidiger globaler Gerechtigkeit und einer multipolaren Welt

Internationale Geopolitik und Sicherheitsexpertise: Was bedeutet Erdoğans Erklärung?

Schlussfolgerungen von Diplomatie-Analysten und Experten für internationale Beziehungen:

Ein klares und prinzipielles Signal an Moskau: Erdoğan Wladimir Putin hat trotz enger persönlicher Beziehungen von der UN-Bühne aus erneut die territoriale Integrität der Ukraine offen anerkannt; dies ist eine feste Bestätigung dafür, dass Ankara die Annexion besetzter Gebiete durch Russland niemals als rechtmäßig anerkennen wird;

Doktrin „Die Welt ist größer als fünf“ (World is bigger than 5): Diese Idee, die Erdoğan seit Jahren vorantreibt, hallt vor dem Hintergrund aktueller geopolitischer Krisen (Gaza-Massaker, Ukraine-Tragödie) noch stärker wider; die Tatsache, dass das System gelähmt ist, wenn eines der 5 Länder im Sicherheitsrat ein Aggressor ist oder ein Veto einlegt, beweist die Unvermeidbarkeit von Reformen;

Kontrolle über das Schwarze Meer: Angriffe auf Schiffe zwischen Russland und der Ukraine gefährden direkt die regionale Sicherheit der Türkei im Rahmen des „Montreux-Abkommens“; Erdoğans entschlossene Forderung deutet darauf hin, dass Ankara die Kontrolle auf See verstärken könnte, um die Sicherheit von Handelsschiffen in der Region zu gewährleisten;

Rolle als Anführer des Globalen Südens und der islamischen Welt: Durch den Widerstand gegen das Vetorecht festigt Erdoğan seinen Status als inoffizieller Anführer muslimischer Staaten, afrikanischer und lateinamerikanischer Länder, die im Sicherheitsrat keine Stimme haben, und als Verteidiger globaler Gerechtigkeit.

Diese historische Rede von Recep Tayyip Erdoğan vor der UN zeigt, dass das alte Weltsystem ausgedient hat und Frieden nur durch eine gerechte neue Ordnung erreicht werden kann.

Glauben Sie, dass die „Großen Fünf“ des UN-Sicherheitsrates auf ihr Vetorecht verzichten und das System der Organisation grundlegend reformieren können? Glauben Sie, wie Erdoğan betont, dass der Ukraine-Krieg mit einem Frieden enden wird, der die territoriale Integrität des Landes bewahrt? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese strategische Analyse zur Veränderung der Weltpolitik mit all Ihren Freunden!