Testphase bis zum 13. November: Wie beeinflusst der rückläufige Merkur unser Leben?

Ab heute beginnt eine der meistdiskutierten Himmelserscheinungen, «Rückläufiger Merkur» und sie dauert bis zum 13. November. Astrologie-Begeisterte und Social-Media-Nutzer stufen diese dreiwöchige Phase als eine der riskantesten und schwierigsten des Jahres ein.

Obwohl die offizielle Wissenschaft dies als visuelle optische Täuschung der Planetenbewegung erklärt, gilt diese Zeit in der populären Wahrnehmung als eine Phase, die Kommunikation, Informationsaustausch und Pläne direkt stören kann.

«Saison der Fehler und Konflikte»: Mögliche Ereignisse

Astrologischen Analysen und Beobachtungen zufolge steigt die Wahrscheinlichkeit für folgende Probleme während der rückläufigen Bewegung erheblich:

Missverständnisse und Konflikte in der Kommunikation: Worte und Absichten können falsch verstanden werden; Streitigkeiten zwischen Freunden und Angehörigen aus trivialen Gründen sind möglich.

Geister der Vergangenheit: Alte Grolle, frühere Beziehungen oder ungelöste schmerzhafte Themen aus der Vergangenheit können wieder in den Fokus rücken.

Fehler in Dokumenten und Systemen: Verwirrungen, Verluste und Verzögerungen bei der Arbeit mit offiziellen Papieren, rechtlichen Vereinbarungen, Logistik und digitalen Daten nehmen zu.

Was sollte man in dieser Zeit vermeiden?

Experten empfehlen, bis zum 13. November einige Einschränkungen zu beachten, um schwerwiegende Fehler zu vermeiden:

Keine neuen Projekte starten: Es ist ratsam, wichtige Schritte wie langfristige Startups, neue Geschäftspläne oder Jobwechsel auf die Zeit nach dem 13. November zu verschieben.

Keine wichtigen Verträge unterzeichnen: Vor dem Abschluss rechtlicher und finanzieller Vereinbarungen sollten die Bedingungen mehrfach sorgfältig geprüft oder die Unterzeichnung nach Möglichkeit verschoben werden.

Keine teure Technik oder Fahrzeuge kaufen: Bei in dieser Zeit gekauften Smartphones, Computern oder Fahrzeugen ist die Wahrscheinlichkeit für versteckte Fabrikationsfehler oder unerwartete Defekte hoch.

Wie kann man die rückläufige Phase produktiv nutzen?

Diese Zeit besteht nicht nur aus Sorgen – sie ist eine günstige Gelegenheit, das Leben zu ordnen: