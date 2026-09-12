Merkur schrumpft schneller als erwartet: Wissenschaftler entdecken neue Fakten

Der Planet Merkur schrumpft möglicherweise um 30 Prozent mehr als bisher angenommen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Durchmesser des Planeten um bis zu 23 Kilometer abgenommen hat. Die Forschungsergebnisse dazu wurden von der Associated Press veröffentlicht.

Es wird berichtet, dass die Studie von Wissenschaftlern des Instituts für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt durchgeführt wurde. Die Autoren der Studie wiesen darauf hin, dass die ständige Veränderung der Merkur-Oberfläche durch Meteoriteneinschläge das wahre Ausmaß der Schrumpfung des Planeten verschleiert haben könnte.

Merkur ist der kleinste Planet im Sonnensystem und der Sonne am nächsten. Sein Durchmesser beträgt etwa 4.900 Kilometer. Seit seiner Entstehung vor etwa 4,5 Milliarden Jahren schrumpft der Planet kontinuierlich.

Dies wird auf die Abkühlung des Merkur-Inneren zurückgeführt. Während der relativ große Eisenkern des Planeten abkühlt, nimmt er an Volumen ab. Dies führt zu einer Kompression des Mantels und der Kruste, was zur Entstehung verschiedener Falten und Risse auf der Oberfläche führt.

Wissenschaftler verglichen geologische Karten des Merkur mit aktualisierten Karten der Planetenoberfläche. Dabei wurde festgestellt, dass in den unebensten Gebieten weniger Anzeichen von Schrumpfung vorhanden sind. Die Forscher vermuten, dass einige Falten unter Trümmern von Meteoriteneinschlägen begraben worden sein könnten.

Studienautor Gaku Nishiyama sagt, dass die neuen Berechnungen helfen werden, die Evolution des Merkur besser zu verstehen.

Derzeit ist die von Europa und Japan entsandte Raumsonde BepiColombo auf dem Weg zum Merkur. Es wird erwartet, dass sie im November in die Umlaufbahn des Planeten eintritt und die genaue Schrumpfungsrate des Merkur untersucht.

Zur Information: Merkur ist der kleinste Planet im Sonnensystem. Er umkreist die Sonne einmal alle 88 Tage. Ein Tag auf dem Planeten entspricht etwa 59 Erdtagen. Da die Atmosphäre des Merkur sehr dünn ist, können die Temperaturen auf seiner Oberfläche tagsüber auf 430 Grad steigen und nachts auf minus 180 Grad fallen.