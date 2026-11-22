Im Hafen der libyschen Stadt Bengasi kam es zu einer heftigen Explosion auf der Raketenkorvette „Merkuriy“, die zur russischen Marine gehört. Infolgedessen geriet das Schiff in Brand und wurde schwer beschädigt. Der Vorfall ereignete sich am 22. November.

Dies berichtete die Publikation Naval News unter Berufung auf eigene Quellen und Satellitenbilder.

Nach Angaben der Publikation brach nach der Explosion ein schweres Feuer auf dem Schiff aus. Analysten für Seestreitkräfte geben an, dass die Korvette fast vollständig zerstört wurde. Es gibt jedoch keine genauen Informationen darüber, ob sie gesunken ist oder durch das Feuer unbrauchbar wurde.

Die Regierung im Osten Libyens hat offiziell bestätigt, dass es auf dem russischen Schiff zu einer Explosion kam. Ersten Untersuchungsergebnissen zufolge könnte das Schiff Ziel eines Drohnenangriffs gewesen sein. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, gibt es Verletzte, Informationen über Todesopfer liegen jedoch nicht vor.

Die ostlibysche Regierung teilte mit, dass gemeinsam mit der russischen Seite eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet wurde. Bisher hat sich keine Partei zu dem Angriff bekannt.

Es wird berichtet, dass die „Merkuriy“ wenige Tage vor der Explosion im Hafen von Bengasi eingetroffen war. Das Schiff hatte dort angehalten, um auf dem Rückweg nach Russland Treibstoff und notwendige Vorräte aufzufüllen. Laut Naval News begleitete es einen Konvoi von Schiffen, die mit der russischen Regierung in Verbindung stehen.

Die „Merkuriy“ ist eine Raketenkorvette der Stereguschtschi-Klasse (Projekt 20380). Sie gehört zur Schwarzmeerflotte der russischen Marine.