Massenunruhen in Albanien: Rauch und Feuer auf den Straßen, Polizei greift ein

Ein neuer Brennpunkt sozialer Spannungen ist in Europa entstanden: In der albanischen Hauptstadt Tirana haben Tausende Bürger großflächige Proteste gegen Korruption, wirtschaftliche Not und die Politik der amtierenden Regierung begonnen.

Die Hauptforderung der Demonstranten ist der sofortige Rücktritt der Regierung von Premierminister Edi Rama . Vor dem Amtssitz des Premierministers und zentralen Regierungsgebäuden geriet die Lage außer Kontrolle, wobei es zu heftigen direkten Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften kam.

Feuer, Pyrotechnik und Rauch: Details zu den Zusammenstößen im Stadtzentrum

Wie auf verbreiteten Fotos und Videoaufnahmen zu sehen ist, haben die Proteste den Rahmen friedlicher Aktionen verlassen und sind in eine Phase gewaltsamer Handlungen übergegangen:

Feuerwerkskörper und Pyrotechnik: Demonstranten feuerten mit speziellen Vorrichtungen Raketen, starke Pyrotechnik und Brandmittel auf Polizeireihen und Verwaltungsgebäude ab;

Feuer und Rauchwolken: Die Umgebung der Regierungsgebäude ist in dichten Rauch und Flammen gehüllt, während die Menge versucht, die Sicherheitsbarrieren zu durchbrechen;

Gegenangriff der Polizei: Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfer ein, um die Demonstranten zu zerstreuen.

Was ist der tieferliegende Grund für den Protest?

Die seit langem angestaute soziale Unzufriedenheit in der albanischen Öffentlichkeit hat sich in offenen Protesten entladen: