Schreckliches Feuer in beliebter Kneipe in Bangkok: Mindestens 27 Tote

·26·Welt
Schreckliches Feuer in beliebter Kneipe in Bangkok: Mindestens 27 Tote

In einem Nachtclub in der thailändischen Hauptstadt Bangkok, der als beliebter Treffpunkt für Einheimische gilt, ereignete sich eine schreckliche Tragödie. Aufgrund heftiger Flammen und dichtem Rauch kamen Dutzende Menschen ums Leben und wurden schwer verletzt. Zamin.uz liefert die neuesten Informationen und schrecklichen Details vom Unglücksort.

Statistik der Verletzten und Toten

Die Tragödie ereignete sich in der Nacht zum 13. Juli in der Nähe des berühmten Chatuchak-Marktes in Bangkok in einer Kneipe namens Rong Beer Na Lat Phrao . Offiziellen Angaben zufolge sieht die Zahl der Opfer und Verletzten wie folgt aus:

Situation

Indikatoren

Anzahl der Todesopfer

Mindestens 27 Personen

Im Krankenhaus

63 Personen

Patienten in kritischem Zustand

22 Personen

Explosionsgeräusch und dichter Rauch: Wie begann das Feuer?

Es ist derzeit nicht genau bekannt, wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Feuers im Gebäude befanden, aber der Veranstaltungsort hatte eine Kapazität von über 300 Gästen. In sozialen Medien verbreitete Videos zeigen Menschen, die in Panik zu fliehen versuchen, während schreckliche Flammen aus den Türen schlagen.

Einer der Musiker, der in der Kneipe auftrat, beschreibt die ersten Sekunden des Unfalls wie folgt:

"Ich sah Rauch aus einem automatischen Schutzschalter in der Nähe der Bühne aufsteigen. Kurz darauf gingen im gesamten Gebäude die Lichter aus, dann war ein Geräusch wie eine laute Explosion zu hören, und innerhalb von Sekunden war das Innere von dichtem Rauch erfüllt."

Waren die Fluchtwege versperrt?

Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt erklärte, dass sich das Feuer sehr schnell ausbreitete und in kurzer Zeit die Decke erreichte. Nach vorläufigen Expertenberichten starben die meisten Menschen nicht an Verbrennungen, sondern an Rauchvergiftung. Der Hauptaspekt, der die Ermittler vor Rätsel stellt, ist, dass einige Leichen direkt vor der Notausgangstür gefunden wurden. Obwohl das Gebäude über vier Notausgänge verfügte, überlebten die Menschen nicht. Dies deutet darauf hin, dass der Fluchtweg möglicherweise durch ein Hindernis blockiert war.

{{TEXT_23}}

Ermittlungen eingeleitet

Derzeit setzen die örtliche Polizei und Rettungsdienste ihre Ermittlungen am Tatort fort. Experten prüfen, ob die Tragödie durch einen Defekt im elektrischen System oder durch die Nichteinhaltung von Brandschutzbestimmungen durch die Geschäftsleitung verursacht wurde.

BangkokFeuerTragödieThailandNachrichten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Indien ruft eintägige Staatstrauer ausIndien ruft eintägige Staatstrauer ausHeute, 11:09Anomale Hitzewelle in Europa führte zu verheerenden FolgenAnomale Hitzewelle in Europa führte zu verheerenden FolgenHeute, 10:58An der Schwelle zu einem neuen Krieg in der Straße von Hormus: USA führen Luftangriffe auf den Iran durchAn der Schwelle zu einem neuen Krieg in der Straße von Hormus: USA führen Luftangriffe auf den Iran durchHeute, 10:51Vater im Zug, kleines Mädchen allein auf dem Bahnsteig zurückgelassenVater im Zug, kleines Mädchen allein auf dem Bahnsteig zurückgelassenHeute, 10:11Chamenei warnt USA und Israel mit neuer ErklärungChamenei warnt USA und Israel mit neuer ErklärungHeute, 08:55Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?Heute, 08:43
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter