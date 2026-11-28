Chinesische Ingenieure haben einen speziellen Anzug entwickelt, der Roboterhunde vor Temperaturen von bis zu 1.000 Grad Celsius schützen kann. Ein damit ausgestatteter Roboterhund hat einen Test erfolgreich bestanden, bei dem er sich 10 Minuten lang im Feuer bewegte. Dies berichtete die chinesische Zeitung Science and Technology Daily.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Test am 25. November in einer Feuerwehreinheit in der Stadt Suzhou in der Provinz Jiangsu durchgeführt wurde. Während des Experiments wurde mit Stroh, Kohle und Benzin ein starkes Feuer erzeugt, und der mit dem speziellen Schutzanzug bekleidete Roboterhund wurde in diesen Bereich geschickt.

Der Roboter bewegte sich problemlos im Feuer, änderte seine Richtung und blieb für eine gewisse Zeit an einer Stelle stehen. Nach 10 Minuten kam er unbeschadet aus dem Feuer. Nach dem Test blieb seine Bewegung stabil; die Temperatur im Bereich der Batterie lag bei etwa 43 Grad und an den Gelenkmotoren bei etwa 70 Grad.

Wie funktioniert der Schutzanzug?

Experten haben einen speziellen Anzug entwickelt, der nur 5–6 Millimeter dick ist. Er besteht aus mehreren Schichten: Die äußere Schicht ist feuerfest, während die inneren Schichten die Aufgabe haben, Hitze zu isolieren, zu absorbieren und zu reflektieren.

Bei der Entwicklung dieser Technologie wurden luft- und raumfahrttaugliche Hitzeschutzmaterialien verwendet, die ursprünglich für die chinesische Trägerrakete „Langer Marsch 5“ (Long March 5) entwickelt wurden.

In den ersten Tests war zwar der Körper des Roboterhundes geschützt, aber die Gummipfoten begannen durch die Hitzeeinwirkung zu brennen. Daraufhin verbesserten die Ingenieure die Pfoten, indem sie dem Gummi feuerfeste und hitzereflektierende Materialien hinzufügten.

Welche Aufgaben erfüllt der Roboterhund bei einem Brand?

Der mit dem speziellen Schutzanzug ausgestattete Roboterhund hält nicht nur hohen Temperaturen stand, sondern kann auch durch dichten Rauch hindurch die Umgebung beobachten. Mithilfe von Laser-Bildgebungstechnologie kann er Objekte im Rauch identifizieren.

Das Gerät ist zudem mit einer 5G-Verbindung und einem Backup-System für die Videoübertragung ausgestattet. Laut den Entwicklern kann er selbst in Gebäuden mit mehr als 30 Stockwerken ferngesteuert werden und hochwertige Bilder übertragen.

Experten erwarten, dass diese Technologie den Feuerwehrleuten hilft, die Brandquelle zu lokatisieren, verrauchte Bereiche zu untersuchen und eingeschlossene Personen zu finden, bevor sie das Gebäude betreten.

Die Autoren des Projekts gaben an, dass solche Roboterhunde bei etwa 95 Prozent der Brandfälle eingesetzt werden könnten. Es ist geplant, das für den Schutzanzug verwendete Material in die Massenproduktion zu bringen. In Zukunft wird auch die Möglichkeit geprüft, es bei der Herstellung spezieller Schutzkleidung für Feuerwehrleute zu verwenden.