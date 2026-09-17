US-Iran-Krieg löst globale Kraftstoffkrise aus: Massenproteste weltweit

Syrien wird von großflächigen Demonstrationen erfasst.

Vor dem Hintergrund internationaler geopolitischer Spannungen und bewaffneter Konflikte ist die schwerste globale Energie- und Kraftstoffkrise des letzten Jahrzehnts ausgebrochen. Laut einem umfassenden Bericht des renommierten Magazins „The Business Standard“ ist der Preis für Brent-Rohöl auf dem Weltmarkt nach dem militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran sprunghaft über die psychologische Marke von 100 Dollar gestiegen (vor Kriegsbeginn im Februar lag er bei nur 60–70 Dollar). Der beispiellose Preisanstieg bei Rohstoffen hat in Dutzenden Ländern von Europa bis Lateinamerika und Asien zu explodierenden Kraftstoffpreisen und Massenunruhen auf den Straßen geführt.

Heute stehen die Regierungen der Welt vor einem grausamen politischen Dilemma: Entweder sie lassen die Kraftstoffpreise ungebremst steigen und geraten in einen Strudel aus unkontrollierter Inflation, oder sie belasten den Staatshaushalt schwer durch milliardenschwere Subventionen. In Guatemala blockieren LKW-Fahrer Autobahnen, zünden Fahrzeuge an und setzen Waffen gegen die Polizei ein, während in Syrien die größten Massenproteste seit dem Sturz des Assad-Regimes begonnen haben. In Deutschland wurde ein Rekordpreis von 2,30 Euro für Benzin verzeichnet, während der Dieselpreis in den USA innerhalb eines Jahres um 60 Prozent auf über 6 Dollar pro Gallone in die Höhe schoss.

Wohin führt dieser energetische Strudel die Staaten der Welt, welche neuen Preisexplosionen erwarten die Menschen vor der Wintersaison und kann die Weltwirtschaft diesen Schlag überstehen?

„Brennende Autobahnen und Fischer ohne Zugang zum Meer“: Die Brennpunkte des Planeten

Die vom „The Business Standard“ veröffentlichte Geografie der globalen Proteste:

Bewaffneter Aufstand in Guatemala: LKW-Fahrer blockierten wichtige Autobahnen, verbrannten Fahrzeuge und lieferten sich bewaffnete Zusammenstöße mit der Polizei; der Kongress des Landes erkennt an, dass Diesel der Motor der Wirtschaft ist, und prüft ein Notfall-Subventionsgesetz;

Historische Demonstrationen in Syrien: Die größte Protestwelle seit dem Sturz des Assad-Regimes hat begonnen: Nachdem Diesel um 40 Prozent und Benzin um 25 Prozent teurer wurden, verbrannte die Bevölkerung in Aleppo und anderen Städten Reifen und stoppte Tankwagen;

Belagerung des Öllagers in Frankreich: In der südlichen Stadt Fos-sur-Mer blockierten etwa 50 Fischer ein großes Öllager und stießen mit der Polizei zusammen; Präsident Emmanuel Macron forderte die Regierung zur vollen Mobilisierung auf;

Alarm der Feuerwehr in Portugal: Demonstranten marschierten zum Amtssitz des Premierministers; die Liga für Brandschutz erklärte, dass die Arbeit der freiwilligen Brigaden aufgrund der hohen Kraftstoffkosten unerträglich geworden sei;

Nationaler Streik auf den Philippinen: Nachdem der Benzinpreis um 5,68 Pesos gestiegen war, rief die Transportgruppe „Manibela“ zum Streik auf, während die Fischer in der Bucht von Manila aufgrund fehlender Kraftstoffmittel am Rande von Hunger und Armut stehen;

Traktor am Seil in Bolivien: Nachdem der Dieselpreis in Cochabamba auf das Doppelte (von 0,8 auf 1,5 Dollar) gestiegen war, protestierten Hunderte Landwirte – ein Bauer zog aus Protest seinen Traktor mit einem Seil durch die Straßen der Stadt;

Kilometerlange Schlangen in Indonesien: In Makassar bildeten sich aufgrund von Kraftstoffknappheit Schlangen von über 1 Kilometer Länge an den Tankstellen; Studenten und Arbeiter demonstrierten massiv vor den Büros der staatlichen Ölgesellschaft.

Analyse der Zahlen: Diesel um 60 % gestiegen, und ein kalter Winter steht bevor

Die alarmierenden und gefährlichen Indikatoren auf dem globalen Kraftstoffmarkt:

Brent über 100 $: Aufgrund des militärischen Konflikts stieg der Ölpreis von 60–70 Dollar zu Jahresbeginn auf ein Rekordniveau;

6 $ pro Gallone in den USA: In den Vereinigten Staaten verzeichnete der Dieselpreis innerhalb eines Jahres einen Anstieg von fast 60 Prozent;

Antirekord in Deutschland: E10-Benzin erreichte den historischen Stand von 2,30 Euro, Diesel verteuerte sich jährlich um 48 Prozent;

Durchschnittspreis weltweit: Heute liegt der weltweite Durchschnittspreis für 1 Liter Diesel bei 1,61 Dollar;

Konflikt der Pole: Das Preisgefälle auf dem Planeten ist erschreckend – in Hongkong kostet 1 Liter Diesel 4,70 Dollar, in Venezuela nur 0,004 Dollar;

Drohende Heizsaison: Analysten prognostizieren, dass die Preise für Heizöl in den USA und Europa in der kommenden Heizsaison um mindestens weitere 30 Prozent steigen werden.

Wirtschaftliche Falle: Welche Katastrophe erwartet die Regierungen?

Die Schlussfolgerungen internationaler Experten zu dieser globalen Krise:

Stagflation klopft an die Tür: Die Verteuerung von Kraftstoff treibt die Preise für Produktion, Transport, Lebensmittel und alle täglichen Dienstleistungen gleichzeitig in die Höhe und stoppt das Wirtschaftswachstum;

Haushaltskrise: Staaten sind gezwungen, Milliarden an Subventionen bereitzustellen, um die Preise künstlich niedrig zu halten und Unruhen in der Bevölkerung zu vermeiden, was zu einer Explosion der Staatsverschuldung führt;

Geopolitische Abhängigkeit: Solange die bewaffnete Konfrontation zwischen den USA und dem Iran sowie die Spannungen in der Straße von Hormus nicht beigelegt sind, gibt es keine Möglichkeit, die Energiepreise zu senken.

Die heutige globale Kraftstoffkrise, die durch die militärische Konfrontation zwischen den USA und dem Iran ausgelöst wurde, zeigt in ihrer ganzen Tragik, wie anfällig und stark die moderne Weltwirtschaft vom Faktor Öl abhängig ist.

Glauben Sie, dass der Anstieg des Ölpreises auf über 100 Dollar aufgrund des US-Iran-Konflikts eine neue globale Finanzkrise auslösen wird? Sollten Regierungen die Kraftstoffpreise durch Subventionen stützen oder sie den Marktgesetzen überlassen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der massiven wirtschaftlichen Gefahr, die den Alltag weltweit direkt trifft, mit allen Fahrern, Ökonomen und Freunden!