Details zu den heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Spezialkräften in Frankreich

·6·Welt
Details zu den heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Spezialkräften in Frankreich

Die jüngsten Massenproteste und sozialen Unruhen Ende Oktober in ganz Frankreich sind erneut in gewaltsame Zusammenstöße mit der Polizei und Ausschreitungen umgeschlagen. Nach offiziellen Angaben des französischen Innenministeriums wurden bei den Aktionen am 24. Oktober von den Sicherheitskräften insgesamt 1314 Demonstranten festgenommen.

Nachdem die Lage auf den Straßen außer Kontrolle geraten war, wurden zur Gewährleistung der Sicherheit im ganzen Land 70.000 Polizisten und Gendarmen eingesetzt; in den Stadtzentren kam es zu direkten Konfrontationen zwischen Spezialkräften und Demonstranten.

Steinwürfe, Tränengas und Verletzte: Was geschah auf den Straßen?

Die heftigen Auseinandersetzungen in französischen Städten waren von Unruhen und Zerstörungen begleitet:

  • Heftige Angriffe der Spezialkräfte: Aufnahmen aus sozialen Netzwerken und von Kameras zeigen den aktiven Einsatz von Schlagstöcken, Schilden und Tränengas zur Auflösung der Demonstrationen;

  • 53 verletzte Polizisten: Während der intensiven Konfrontationen mit den Protestierenden erlitten mindestens 53 Sicherheitskräfte Verletzungen unterschiedlichen Grades;

  • Brandstiftungen und Plünderungen: Während der Proteste wurden landesweit 75 vorsätzliche Brandstiftungen registriert; zudem wurden 24 Geschäfte und Verkaufsstellen von Gruppen geplündert, die die Unruhen ausnutzten.

Die Oktober-Welle: Die dritte Phase der Unruhen

Diese in Frankreich eskalierten Proteste sind kein unerwartetes Ereignis, sondern die Fortsetzung einer tiefen sozialen Krise, die seit Wochen anhält:

  • Rekordfestnahmen Mitte Oktober: Bei den Kundgebungen kurz vor diesen Demonstrationen (in der ersten Oktoberhälfte) hatte die Polizei zunächst über 1800 und in der darauffolgenden Welle mehr als 2400 Aktivisten festgenommen;

  • Gesamtzahl überstieg 5500: Allein im Oktober überstieg die Gesamtzahl der Festnahmen landesweit 5500, was zeigt, dass die Stimmung gegen die Regierungspolitik in der französischen Gesellschaft weiterhin sehr angespannt ist;

  • Notfallmodus der Sicherheit: Um weitere großflächige Unruhen zu verhindern, setzt die Regierung verstärkte Patrouillen an öffentlichen Plätzen, in Einkaufszentren und an Verkehrsknotenpunkten fort.

Die Lage auf Frankreichs Straßen ist für beide Seiten zu einer schweren Belastungsprobe geworden, und die Gefahr einer weiteren Verschärfung der sozialen Spannungen bleibt bestehen.

FrankreichMassenprotesteUnruhenInnenministeriumFrankreich
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Spannungen in Frankreich: Eiffelturm und Louvre in GefahrSpannungen in Frankreich: Eiffelturm und Louvre in Gefahr19 Oktober 14:53Neue Welle von Massenprotesten in Frankreich: Zusammenstöße in StädtenNeue Welle von Massenprotesten in Frankreich: Zusammenstöße in StädtenGestern 10:339. Oktober: Heute ist Welttag der Post und ein Tag historischer Ereignisse9. Oktober: Heute ist Welttag der Post und ein Tag historischer Ereignisse9 Oktober 10:22Massenunruhen in Albanien: Rauch und Feuer auf den Straßen, Polizei greift einMassenunruhen in Albanien: Rauch und Feuer auf den Straßen, Polizei greift einGestern 16:54Proteste in Frankreich eskaliert: Dior- und Louis-Vuitton-Geschäfte geplündertProteste in Frankreich eskaliert: Dior- und Louis-Vuitton-Geschäfte geplündert18 Oktober 15:12Spider-Man verwandelt Kundgebung in Minneapolis in eine SchlägereiSpider-Man verwandelt Kundgebung in Minneapolis in eine Schlägerei24 August 16:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt