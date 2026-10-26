Die jüngsten Massenproteste und sozialen Unruhen Ende Oktober in ganz Frankreich sind erneut in gewaltsame Zusammenstöße mit der Polizei und Ausschreitungen umgeschlagen. Nach offiziellen Angaben des französischen Innenministeriums wurden bei den Aktionen am 24. Oktober von den Sicherheitskräften insgesamt 1314 Demonstranten festgenommen.

Nachdem die Lage auf den Straßen außer Kontrolle geraten war, wurden zur Gewährleistung der Sicherheit im ganzen Land 70.000 Polizisten und Gendarmen eingesetzt; in den Stadtzentren kam es zu direkten Konfrontationen zwischen Spezialkräften und Demonstranten.

Steinwürfe, Tränengas und Verletzte: Was geschah auf den Straßen?

Die heftigen Auseinandersetzungen in französischen Städten waren von Unruhen und Zerstörungen begleitet:

Heftige Angriffe der Spezialkräfte: Aufnahmen aus sozialen Netzwerken und von Kameras zeigen den aktiven Einsatz von Schlagstöcken, Schilden und Tränengas zur Auflösung der Demonstrationen;

53 verletzte Polizisten: Während der intensiven Konfrontationen mit den Protestierenden erlitten mindestens 53 Sicherheitskräfte Verletzungen unterschiedlichen Grades;

Brandstiftungen und Plünderungen: Während der Proteste wurden landesweit 75 vorsätzliche Brandstiftungen registriert; zudem wurden 24 Geschäfte und Verkaufsstellen von Gruppen geplündert, die die Unruhen ausnutzten.

Die Oktober-Welle: Die dritte Phase der Unruhen

Diese in Frankreich eskalierten Proteste sind kein unerwartetes Ereignis, sondern die Fortsetzung einer tiefen sozialen Krise, die seit Wochen anhält:

Rekordfestnahmen Mitte Oktober: Bei den Kundgebungen kurz vor diesen Demonstrationen (in der ersten Oktoberhälfte) hatte die Polizei zunächst über 1800 und in der darauffolgenden Welle mehr als 2400 Aktivisten festgenommen;

Gesamtzahl überstieg 5500: Allein im Oktober überstieg die Gesamtzahl der Festnahmen landesweit 5500, was zeigt, dass die Stimmung gegen die Regierungspolitik in der französischen Gesellschaft weiterhin sehr angespannt ist;

Notfallmodus der Sicherheit: Um weitere großflächige Unruhen zu verhindern, setzt die Regierung verstärkte Patrouillen an öffentlichen Plätzen, in Einkaufszentren und an Verkehrsknotenpunkten fort.

Die Lage auf Frankreichs Straßen ist für beide Seiten zu einer schweren Belastungsprobe geworden, und die Gefahr einer weiteren Verschärfung der sozialen Spannungen bleibt bestehen.