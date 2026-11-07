Schrecklicher Zugbrand: Details zum Unglück, bei dem 4 Waggons in Flammen aufgingen

Im indischen Bundesstaat Punjab ereignete sich ein schrecklicher Zwischenfall auf der Eisenbahn. Während der Fahrt von Amritsar in Richtung Neu-Jalpaiguri geriet der «Karmabhoomi Express» Personenzug in Brand, wobei 4 Waggons plötzlich in Flammen aufgingen. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs Sarai Banjara.

Obwohl Panik ausbrach, als sich die Flammen rasend schnell ausbreiteten und dichter schwarzer Rauch die Waggons einhüllte, gab es dank glücklicher Umstände und sofortiger Maßnahmen keine Todesopfer.

Sprung aus dem fahrenden Zug: Momente der Rettung und Panik

Augenzeugen und offizielle Quellen enthüllten die Details der Reise, die zu einer schrecklichen Nacht wurde:

Panik und gefährliche Sprünge: Da sich das Feuer und der giftige Rauch schnell auf die benachbarten Waggons ausbreiteten, brach unter den Passagieren großes Chaos aus. Bevor der Zug nach dem Notsignal vollständig zum Stehen kam, waren einige Passagiere gezwungen, aus dem fahrenden Zug an den Bahndamm zu springen, um ihr Leben zu retten.

Keine Opfer: Ersten offiziellen Berichten zufolge kam bei dem Vorfall niemand ums Leben und es gab keine schweren Verletzungen. Dies wird von den Behörden als wahres Wunder bezeichnet.

Der Mut des Lokführers: Wie wurde eine große Tragödie verhindert?

Die Besonnenheit des Zugpersonals war entscheidend, um ein großes Unglück und Hunderte von Opfern zu verhindern:

Notbremsung: Der Lokführer und der Zugbegleiter, die die Situation sofort erkannten, betätigten die Notbremsanlage und schafften es, den Zug abrupt zum Stehen zu bringen.

Abkoppeln der Waggons: Um zu verhindern, dass sich das Feuer auf den gesamten Zug ausbreitet, koppelten die Mitarbeiter die 4 brennenden Waggons sofort vom restlichen, unbeschädigten Teil des Zuges ab. Dies rettete das Leben Hunderter Passagiere in den anderen Waggons.

Was war die Ursache des Brandes?

Feuerwehr, Rettungsteams und ein spezieller medizinischer Hilfszug trafen sofort am Unfallort ein: