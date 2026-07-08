Riesige Mülldeponie in Indonesien brennt seit acht Tagen

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Riesige Mülldeponie in Indonesien brennt seit acht Tagen

Eine riesige Mülldeponie am Rande der indonesischen Hauptstadt Jakarta, «Jatiwaringin» brennt seit acht Tagen, was Hunderte von Anwohnern dazu zwang, ihre Häuser zu verlassen. Bisher hat das Feuer eine Fläche von über 15 Hektar erfasst und die Umgebung in dichten, giftigen Rauch gehüllt. Dies berichtete die BBC .

Gesundheitsbehörden meldeten einen drastischen Anstieg von Atemwegserkrankungen aufgrund der Luftverschmutzung. Um das Feuer zu löschen, setzen Feuerwehrleute Hubschrauber, spezielle Wassertankwagen, Bulldozer und Drohnen ein. Experten hoffen, den Brand bis zum Ende der Woche vollständig löschen zu können. Umweltschützer bewerten diesen Vorfall als eine weitere schwere Folge des Müllproblems im Land und als ein deutliches Beispiel für eine ökologische Krise.

Es wurde mitgeteilt, dass das Feuer am 30. Juni durch einen kleinen Funken ausgelöst wurde. Später breitete sich das Feuer durch starken Wind schnell aus und erfasste auch Gebiete, in denen sich hohe Müllberge befanden und die für die Feuerwehr schwer zugänglich waren.

Eine Woche lang bedeckte der schwarze Rauch, der von der Deponie aufstieg, die umliegenden Wohngebiete. Nach Angaben des Umweltministeriums hat sich die Luftqualität auf ein gefährliches Niveau verschlechtert, auch wenn sich die Lage in den letzten Tagen leicht gebessert hat.

Die 45-jährige Anwohnerin Sarmanah sagte, sie sei gezwungen gewesen, mit ihrem Kind an einen sicheren Ort zu ziehen, da giftiger Rauch ihr Haus gefüllt habe.

«Der Rauch war so dicht, dass man niemanden sehen konnte. Er brennt in der Nase, verursacht Husten und erschwert das Atmen. Deshalb mussten wir unser Zuhause verlassen», sagte sie.

Hunderte weitere Anwohner wurden in Notunterkünften untergebracht, die von der lokalen Regierung organisiert wurden. Eine 37-jährige Frau namens Tosiyani erklärte, dass ihnen aufgrund der giftigen Gase im Rauch bisher nicht erlaubt wurde, in ihre Häuser zurückzukehren.

Ärzte haben mindestens 234 Bürger untersucht, deren Gesundheit sich infolge des Feuers verschlechtert hat. Bei 72 von ihnen wurde eine akute Atemwegsinfektion diagnostiziert.

Auch jetzt gibt es noch Brandherde innerhalb der Müllberge in den westlichen und südlichen Teilen der Deponie. Johan Darmawan, ein Vertreter der Nationalen Katastrophenschutzbehörde, sagte, dass die Löscharbeiten sehr schwierig seien, da das Feuer tief in den Müllschichten brenne.

Die Behörden haben die genaue Ursache des Feuers noch nicht bekannt gegeben. Die indonesische Umwelt-NGO WALHI vermutet jedoch, dass Methangas, das durch die Zersetzung von organischen Abfällen entsteht, eine Explosion verursacht haben könnte. Experten betonen, dass dieser Zustand eine Folge der unregulierten offenen Mülldeponien im Land ist.

Anwohner hatten sich bereits vor dem Feuer über den ständigen Gestank, die Zunahme von Fliegen und die Gefahr von Mülllawinen in diesem Gebiet beschwert. Umweltschützer sind der Meinung, dass heißes Wetter und der Klimawandel solche Deponien in «Pulverfässer» verwandeln, die jederzeit entzünden können.

IndonesienJakartaDeponiebrandUmweltkriseLuftverschmutzung
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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