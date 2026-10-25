Katze, die seit 4 Jahren auf dem Campus lebt, erhält Ehrendoktorwürde in den USA

·16·Welt
Katze, die seit 4 Jahren auf dem Campus lebt, erhält Ehrendoktorwürde in den USA

Bei einer Abschlussfeier auf dem Campus von Castleton im US-Bundesstaat Vermont kam es zu einem ungewöhnlichen Ereignis. Die Universitätsleitung verlieh nicht etwa einem Studenten, sondern einer Katze namens Max, die auf dem Campus lebt, die Ehrendoktorwürde.

Max, der seit etwa vier Jahren auf dem Universitätsgelände lebt, ist bei den Studenten sehr beliebt geworden. Er begleitete sie oft und spendete ihnen besonders während der Prüfungszeit moralische Unterstützung. Auf diese Weise wurde die Katze zu einem besonderen Symbol des Campus.

Die Universität verlieh Max den humorvollen Ehrentitel „Doctor of Litter-ature“. Dieser Name spielt auf den englischen Begriff „Doctor of Literature“ an, wobei das Wort „literature“ durch „litter“ (Katzenstreu) ersetzt wurde.

Die Auszeichnung von Max wurde von den Studenten mit Freude aufgenommen. Einige scherzten, dass die Katze den Doktortitel erhalten habe, bevor sie selbst ihren Abschluss machen konnten. Andere betonten, dass Max diese Anerkennung durchaus verdient habe.

Eine Absolventin betonte, dass es ihr immer Trost gespendet habe, Max zu streicheln, wenn sie niedergeschlagen war. So erhielt die Campus-Katze eine wohlverdiente symbolische Anerkennung für ihre besondere Rolle im Universitätsleben.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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