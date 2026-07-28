Mühe von 5 Männern umsonst: Die Aktion der Katze brachte alle zum Lachen (Video)

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Mühe von 5 Männern umsonst: Die Aktion der Katze brachte alle zum Lachen (Video)

Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video sorgt bei Nutzern für gute Laune. Der Clip zeigt, wie eine Gruppe von Männern eine ungewöhnliche Methode anwendet, um eine Katze zu retten, die auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses stecken geblieben ist.

Im Video steigen fünf Männer aus dem Fenster und bilden eine Menschenkette, indem sie sich fest an den Händen halten. Ihr Ziel war es, die in der Nähe des Dachs des ersten Stocks festsitzende Katze zu erreichen und an einen sicheren Ort zu bringen.

Das Interessanteste passiert jedoch genau in dem Moment, als sie sich der Katze nähern. Nur wenige Zentimeter vor dem Greifen springt die Katze geschickt auf ein an der Wand angebrachtes Rohr und klettert, als wäre nichts gewesen, in das obere Stockwerk davon. Danach sind alle Versuche der Retter vergeblich.

Die Person, die die Szene filmt, kann ihr Lachen nicht verbergen. Das Video verbreitete sich in kürzester Zeit in den sozialen Medien und sammelte Tausende von Aufrufen.

In den Kommentaren reagieren die Nutzer ebenfalls humorvoll auf den Vorfall. Einige hinterlassen lustige Kommentare wie „Katze: ‚Ich habe euch umsonst bemüht‘“, „Die Rettungsaktion wurde von der Katze selbst abgebrochen“ und „Die Katze erwies sich als geschickter als fünf Männer“, was das Interesse am Video weiter steigert.

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