Riesiges Katzenbild auf der Sonne aufgetaucht: Wissenschaftler sind verblüfft

Auf der Sonnenoberfläche wurde ein koronares Loch in einer ungewöhnlichen Form entdeckt, das an die Silhouette einer Katze erinnert. Dieses außergewöhnliche Phänomen auf dem Himmelskörper erregte die Aufmerksamkeit von Internetnutzern und Wissenschaftlern. Dies teilte das Labor für Sonnenastronomie des Instituts für Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften sowie des Instituts für Solar-Terrestrische Physik der sibirischen Abteilung mit.

Die Vertreter des Labors reagierten auf ihrem Telegram-Kanal humorvoll auf dieses Ereignis.

„Das koronale Loch hat sich in ein Kätzchen verwandelt. Dafür musste man die Sonne allerdings ein wenig drehen“, heißt es in der Mitteilung.

Den Erklärungen der Experten zufolge ist ein koronares Loch ein spezifischer Bereich in der Korona, der äußeren Schicht der Sonnenatmosphäre. Dort sind die Magnetfeldlinien offen, und die Dichte sowie die Temperatur des Plasmas sind niedriger als in den umliegenden Bereichen. Deshalb erscheinen solche Stellen auf Ultraviolett- und Röntgenaufnahmen als dunkle Flecken.

Interessanterweise sind koronale Löcher nicht nur wegen ihres Aussehens, sondern auch wegen ihrer Auswirkungen von Bedeutung. Von ihnen gehen hochenergetische Sonnenwindströme aus. Wenn diese Ströme die Erde erreichen, können sie geomagnetische Stürme verursachen.

Auf diese Weise mag die katzenähnliche Form auf der Sonne wie ein bloßer Zufall erscheinen, doch hinter ihr verbergen sich wichtige physikalische Prozesse, die von Astronomen untersucht werden.