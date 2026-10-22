Katze bringt ihr krankes Junges in ein Krankenhaus in der Türkei

In den sozialen Medien verbreitete sich ein Video, das zeigt, wie eine Katze in der Türkei ihr krankes Junges in eine medizinische Einrichtung brachte, als ob sie um Hilfe bitten würde.

Berichten vom September 2026 zufolge ereignete sich der Vorfall in der türkischen Stadt Izmir. Die Straßenkatze wurde zuvor regelmäßig von den Mitarbeitern der Einrichtung gefüttert. Eines Tages trug sie ihr Junges im Maul und brachte es in das Gebäude.

Die Mitarbeiter untersuchten das Kätzchen und stellten eine Infektion an den Augen fest. Daraufhin konsultierten sie Tierärzte und leisteten die notwendige Hilfe. Später wurden die Katze und ihre Jungen in die Obhut eines Veterinärdienstes übergeben.

Ähnliche Vorfälle wurden in der Türkei bereits früher beobachtet. Im Jahr 2020 verbreiteten sich in Istanbul Bilder einer Katze, die ihr Junges in die Notaufnahme eines Krankenhauses brachte. Das medizinische Personal untersuchte das Kätzchen und überwies es anschließend an Tierärzte.