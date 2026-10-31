Reine Zuneigung in der Tierwelt: Video einer Katze, die ihr Futter mit ihrem Spielzeug teilt

In sozialen Netzwerken werden Videos von unerwarteten und herzlichen Gesten unserer Haustiere oft zum Gesprächsthema. Eine kürzlich von einer Überwachungskamera eingefangene Aufnahme hat jedoch nicht nur die Herzen der Menschen zum Schmelzen gebracht, sondern erneut bewiesen, wie sanft und fürsorglich selbst kleine Lebewesen sein können.

Auf den Bildern, die von einem automatischen Futterspender mit Kamera aufgezeichnet wurden, ist eine Katze mit der typischen Maskenzeichnung einer Siam- oder Thai-Katze zu sehen, wie sie versucht, ihr geliebtes rotes Stofftier zu füttern.

Unermüdliche Versuche und reine «Freundschaft»

Wie in den Aufnahmen zu sehen ist, wollte die Katze ihr Futter nicht allein genießen:

Das Spielzeug zum Napf ziehen: Das Tier nahm sein kleines, rot-weißes Stofftier in Form eines Meerestieres in den Mund und brachte es direkt in den Futternapf;

Zum Futter führen: Einige Minuten lang drückte sie die Schnauze des Spielzeugs immer wieder in die Trockenfutterbrocken, als wollte sie sicherstellen, dass es ebenfalls frisst;

Geduldiges Warten: Die Katze hielt sogar mehrmals inne, als würde sie beobachten, ob ihr «Freund» frisst, und setzte ihre Bemühungen dann fort.

Wie erklären Experten das?

Zoopsychologen und Tierärzte erklären dieses Verhalten von Katzen gegenüber ihren Spielzeugen mit mehreren natürlichen Faktoren:

Mütterlicher Instinkt und Schutz: Hauskatzen betrachten kleine Kuscheltiere, an die sie sich gebunden haben, oft als ihre eigenen Jungen oder als schwächere Gefährten;

Zeichen für einen sicheren Ort: Der Futterplatz gilt für ein Haustier als der sicherste und angenehmste Ort. Deshalb bringen sie ihre wertvollsten Gegenstände genau dorthin;

Spiel und Nachahmung: Wenn sie allein zu Hause sind, helfen solche Handlungen dem Tier, Langeweile zu vertreiben und seine natürlichen Fressgewohnheiten mit Spielelementen zu bereichern.

Dieses Video, das in kürzester Zeit tausende liebevolle Kommentare auslöste, erinnert uns einmal mehr daran, dass Unschuld, Fürsorge und echte Freundschaft nicht nur dem Menschen vorbehalten sind, sondern auch den kleinen Wesen, die an unserer Seite leben.