Neue Wildkatzenart nach einem Jahrhundert in Bolivien entdeckt

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Neue Wildkatzenart nach einem Jahrhundert in Bolivien entdeckt

Wissenschaftler in Bolivien haben eine Entdeckung von großer Bedeutung für die Weltwissenschaft gemacht. Zum ersten Mal seit über 100 Jahren haben Experten eine völlig neue Wildkatzenart identifiziert.

Diese kleine Wildkatze wird aufgrund ihrer leopardenartigen Flecken Tilkayo-Tigerkatze genannt. Die neue Art wurde in der Bergregion Yungas in der Nähe der bolivianischen Hauptstadt La Paz entdeckt.

Paula Nogales Scaroni, Biologin und National Geographic Explorer im Forschungsteam, erklärte, dass die einheimische Bevölkerung in den bolivianischen Anden das Tier oft für eine gewöhnliche Hauskatze hielt.

Die neue Art erhielt basierend auf dem von lokalen Gemeinschaften vergebenen Namen Tilkayo die wissenschaftliche Bezeichnung Leopardus tilcayo .

Nogales bewertete diese Entdeckung als ein äußerst wichtiges und ungewöhnliches Ereignis. Sie betonte, dass die Tatsache, dass in den letzten 100 Jahren keine neue Wildkatzenart identifiziert wurde, die Bedeutung dieses Fundes noch unterstreicht.

Laut der Expertin wurde die letzte neue Wildkatzenart im Jahr 1923 mit der Entdeckung der Uruguay-Pampaskatze registriert. In diesem Sinne ist die Entdeckung der Tilkayo-Tigerkatze der erste derartige Fund nach einem Jahrhundert.

Die Tilkayo ist etwas kleiner als eine Hauskatze und hat eine Körperlänge von etwa 45 Zentimetern. Ein weiteres charakteristisches Merkmal sind ihre abgerundeten Ohren.

Eine gefleckte Wildkatze sitzt auf einem Metallträger.

Nogales teilte mit, dass Wissenschaftler fortschrittliche genetische Studien auf der Grundlage der vollständigen Genome der bisher identifizierten zwei Tiere durchgeführt haben. Diese Untersuchungen waren entscheidend für die Bestimmung der einzigartigen genetischen Merkmale der neuen Art.

Eines der identifizierten Tiere, ein männliches Tilkayo, wird derzeit in einer Tierauffangstation in der Region Yungas betreut. Eine lokale Familie, die es zuvor gepflegt hatte, übergab das Tier später an die zuständigen Behörden.

Das zweite Tier ist ein weibliches Tilkayo, das vor einem Angriff durch Einheimische gerettet wurde. Später ließen Experten es wieder in seinen natürlichen Lebensraum frei.

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studie über die neue Art wurden im Journal Current Biology veröffentlicht. Hinter dieser Entdeckung stehen die Forschungen der Wissenschaftler, die seit 2021 durchgeführt wurden.

Nogales betonte, dass die Tilkayo-Tigerkatze bisher nur in Bolivien vorkommt. Es gibt bisher keine Beweise für ihre Existenz in anderen Teilen der Welt.

Derzeit wird diese Wildkatze als seltene und vom Aussterben bedrohte Art eingestuft. Aufgrund ihrer sehr begrenzten Population könnte sie in naher Zukunft als eine der seltensten und am stärksten gefährdeten Tierarten der Welt klassifiziert werden.

Für die Wissenschaftler ist diese Entdeckung nicht nur eine wissenschaftliche Bestätigung einer neuen Art, sondern auch von großer Bedeutung für die Erforschung ihres natürlichen Lebensraums und die Festlegung künftiger Schutzmaßnahmen.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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