Katze in Polen nach zwei Tagen in einem Grab gerettet

·0·Welt
Katze in Polen nach zwei Tagen in einem Grab gerettet

Ein ungewöhnlicher Vorfall auf einem Friedhof in Polen hat die Aufmerksamkeit von Tierschützern auf sich gezogen. Eine Katze, die in einem Grab gefangen war, wurde nach zwei Tagen gerettet. Sie wurde auf den Namen „Geist“ getauft.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Friedhof in der polnischen Stadt Radom. Berichten zufolge blieb die Katze aus unbekannten Gründen im Grab stecken und konnte mehrere Tage lang nicht herauskommen.

Nach zweitägiger Suche gelang es, das Tier zu finden und in Sicherheit zu bringen. Aufgrund ihres ungewöhnlichen Aussehens und des Erlebten erhielt die gerettete Katze den Namen „Geist“.

So endete der mysteriöse Vorfall auf dem Friedhof mit dem Überleben der Katze.

RadomPolenGeistKatzeTierrettung
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ungewöhnliche Grabungsmeisterschaft in Ungarn ausgetragenUngewöhnliche Grabungsmeisterschaft in Ungarn ausgetragen8 September 22:09Katze bringt ihr krankes Junges in ein Krankenhaus in der TürkeiKatze bringt ihr krankes Junges in ein Krankenhaus in der Türkei22 Oktober 16:16Neue Wildkatzenart nach einem Jahrhundert in Bolivien entdecktNeue Wildkatzenart nach einem Jahrhundert in Bolivien entdeckt5 Oktober 11:00Haltung gegenüber Selenskyj in Polen stark verschlechtert: 75,8 % negative BewertungHaltung gegenüber Selenskyj in Polen stark verschlechtert: 75,8 % negative Bewertung26 Juli 22:2460 Katzen auf verlassenem Boot in den USA gefunden60 Katzen auf verlassenem Boot in den USA gefunden16 August 10:52In Polen gesuchter Ex-Minister flieht in die USAIn Polen gesuchter Ex-Minister flieht in die USA11 Mai 09:31
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt