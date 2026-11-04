Katze in Polen nach zwei Tagen in einem Grab gerettet

Ein ungewöhnlicher Vorfall auf einem Friedhof in Polen hat die Aufmerksamkeit von Tierschützern auf sich gezogen. Eine Katze, die in einem Grab gefangen war, wurde nach zwei Tagen gerettet. Sie wurde auf den Namen „Geist“ getauft.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Friedhof in der polnischen Stadt Radom. Berichten zufolge blieb die Katze aus unbekannten Gründen im Grab stecken und konnte mehrere Tage lang nicht herauskommen.

Nach zweitägiger Suche gelang es, das Tier zu finden und in Sicherheit zu bringen. Aufgrund ihres ungewöhnlichen Aussehens und des Erlebten erhielt die gerettete Katze den Namen „Geist“.

So endete der mysteriöse Vorfall auf dem Friedhof mit dem Überleben der Katze.