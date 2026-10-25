„Regeln verletzt“: Elon Musk blockiert Starlink-System nach Beitrag von Selenskyj

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„Regeln verletzt“: Elon Musk blockiert Starlink-System nach Beitrag von Selenskyj

Der amerikanische Milliardär und SpaceX-Chef Elon Musk auf ukrainischem Gebiet Starlink erklärte den Grund für die eingeschränkte Nutzung des Satelliteninternet-Netzwerks. Laut Musk war ein Social-Media-Beitrag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der direkte Auslöser für diese Entscheidung.

Der Unternehmer wies darauf hin, dass Selenskyj in seinem Beitrag vom 16. Oktober offen zugab, das Starlink-System für Angriffe mit Drohnen mittlerer Reichweite eingesetzt zu haben, was einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Systemrichtlinien darstelle.

„Selenskyj hat es selbst geschrieben“: Scharfe Erklärung von Musk

Auf seinem X-Account (ehemals Twitter) erläuterte Elon Musk die wahren Gründe für die Entscheidung wie folgt:

  • Zitat und Markierung: Musk hob den Satz aus Selenskyjs Beitrag, „wir nutzen das Starlink-System auch für Schläge mittlerer Reichweite“, gelb hervor;

  • Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen: „Um es den Narren zu erklären: Selenskyj selbst schrieb, dass er Starlink für Drohnenangriffe nutzt, was völlig gegen die Nutzungsbedingungen des Systems verstößt“, betonte Musk;

  • „Die Lücke wurde geschlossen“: Der Unternehmer erinnerte daran, dass man gezwungen war, diese Lücke im System letzte Woche zu schließen, da das System ausschließlich für Verteidigungszwecke und zivile Kommunikation vorgesehen sei.

Ziviles System und militärische Beschränkungen: Wo wird die Grenze gezogen?

Das Unternehmen Starlink begründete diese Entscheidung mit der Notwendigkeit, den kommerziellen und humanitären Status zu wahren:

  • „Keine Erlaubnis zum Töten von Menschen“: „Ein ziviles und kommerzielles System wie Starlink wurde niemals dazu autorisiert und sollte niemals dazu genutzt werden, Menschen durch offensive Drohnenangriffe zu töten“, schrieb der Milliardär;

  • Vom Verteidigungs- zum Angriffsmittel: Musk erklärte, dass das System ursprünglich bereitgestellt wurde, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten und die Infrastruktur zu sichern, die Umwandlung in eine Angriffswaffe jedoch nicht mit der Unternehmenspolitik vereinbar sei;

  • Auswirkungen an der Front: Diese technischen Einschränkungen könnten die Reichweite und den Betrieb der satellitengesteuerten Drohnen der ukrainischen Streitkräfte erheblich beeinträchtigen.

Elon MuskStarlinkWolodymyr SelenskyjUkraineTechnologie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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