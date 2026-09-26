Starlink-Internetgeschwindigkeit wird auf Gigabit erhöht

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Starlink-Internetgeschwindigkeit wird auf Gigabit erhöht

SpaceX bereitet sich darauf vor, die Geschwindigkeit seines Starlink-Satelliteninternets für Unternehmenskunden nahezu zu verdoppeln. Laut ixbt.com werden Nutzer dank neuer Technologien und Updates bald von einer Hochgeschwindigkeitsverbindung profitieren können. Dies berichtet Ixbt.com .

Es wird berichtet, dass Besitzer des neuen Performance Gen 3-Terminals im Business Maritime-Tarif bis Ende 2026 einen Dienst mit Download-Geschwindigkeiten von nahezu 1 Gbps nutzen können. Derzeit liegt die Download-Geschwindigkeit für das Performance Kit-Terminal bei bis zu 475 Mbps und die Upload-Geschwindigkeit bei bis zu 75 Mbps. Nach dem Update wird ein Anstieg auf etwa 950 Mbps erwartet.

Neue Möglichkeiten für maritime und landgestützte Kunden

Schiffe und Yachten, die Business Maritime-Tarife nutzen, werden dieses Hochgeschwindigkeits-Internet als Erste testen. Die Ausrüstung kostet 2.000 Dollar, und der Basistarif mit 50 GB Datenvolumen beginnt bei 250 Dollar pro Monat.

Eine ähnliche Geschwindigkeitserhöhung für landgestützte Nutzer ist für 2027 geplant. SpaceX beabsichtigt, die Reichweite dieser Funktionen durch die schrittweise Aufrüstung der Satellitenkonstellation zu erweitern.

V3-Satellitengeneration und neue Tarife

Der Hauptgrund für den massiven Leistungssprung sind die neuen Satelliten der V3-Generation. Sie sind deutlich größer als die aktuellen Geräte und werden mit der Starship-Rakete ins All befördert. Laut Unternehmensangaben werden diese Geräte den Gesamtdurchsatz im Vergleich zur V2-Generation fast verzehnfachen, während die Kapazität zur Übertragung von Nutzerdaten um das 24-fache steigen soll.

Gleichzeitig aktualisiert Starlink seine Unternehmenskonditionen. Ab dem 1. Dezember sollen die Tarife Local Priority und Global Priority in Business Plan und Global Business Plan umbenannt werden. In einigen Märkten, darunter Großbritannien, werden Preisanpassungen erwartet. Zudem könnten für den Business Plan Einschränkungen bei der Nutzung außerhalb der Heimatregion eingeführt werden: Bei einer Nutzung von mehr als 30 aufeinanderfolgenden Tagen außerhalb der Region ist ein Wechsel in einen teureren globalen Tarif erforderlich.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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