SpaceX senkt den Preis für Starlink Mini in den USA auf ein Rekordtief

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SpaceX senkt den Preis für Starlink Mini in den USA auf ein Rekordtief

Das Unternehmen SpaceX von Elon Musk hat den Preis für das Hardware-Kit des Satelliten-Internets Starlink Mini auf dem US-Markt drastisch gesenkt. Wie ixbt.com berichtet, ist das tragbare Gerät nun für nur 149 US-Dollar erhältlich. Dies berichtet Ixbt.com .

Diese Preissenkung wird als wichtiger Schritt angesehen, um Satelliten-Internettechnologien weltweit populärer und für Verbraucher erschwinglicher zu machen. Der neue Preis entspricht einem Rabatt von 25 Prozent gegenüber den bisherigen 199 Dollar und einer Senkung um 75 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Einführungspreis von 599 Dollar.

Flexible Zahlungsbedingungen und Tarife

Um den Kunden finanziellen Spielraum zu bieten, hat das Unternehmen eine Ratenzahlungsoption eingeführt. Käufer können das Set nun in 12 monatlichen Raten zu je 12,41 Dollar erwerben.

Für die Starlink Mini-Geräte, die für Reisen und mobile Nutzung konzipiert sind, werden drei verschiedene Roam-Monatstarife angeboten:

  • 55 Dollar pro Monat für 100 GB Datenvolumen
  • 80 Dollar pro Monat für 300 GB Datenvolumen
  • 175 Dollar pro Monat für die unbegrenzte Internet-Option

Technische Möglichkeiten und Abdeckung

Die Ausrüstung ist dafür ausgelegt, in abgelegenen Gebieten ohne terrestrische Infrastruktur sowie auf Reisen eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung bereitzustellen. Laut ixbt.com ist das kompakte Starlink Mini-Gerät in der Lage, Download-Geschwindigkeiten von über 300 Mbps zu liefern.

Experten sind der Meinung, dass diese deutliche Preissenkung die Nutzerbasis für mobiles Internet erweitern und den Zugang für Reisende in entlegene Regionen erschwinglicher machen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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