Errol Musk, der südafrikanische Unternehmer und Vater des US-Milliardärs Elon Musk, kritisierte die politische Lage in der Ukraine scharf. In einem Interview mit RIA Nowosti erklärte er, dass er das Land nicht für demokratisch halte, und nannte das Ausbleiben von Wahlen als einen seiner wichtigsten Kritikpunkte.

Das Ausbleiben der Präsidentschaftswahl in der Ukraine hängt jedoch nicht nur mit politischen Kontroversen zusammen, sondern auch mit dem im Land geltenden Kriegsrecht und dessen rechtlicher Regelung. Nach ukrainischem Recht sind Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen während des Kriegsrechts verboten.

Errol Musks Antwort fiel kurz und scharf aus

In einem Gespräch mit RIA Nowosti wurde Errol Musk gefragt, ob er die Ukraine für ein demokratisches Land halte.

Er antwortete:

„Nein, das ist sie nicht“,

sagte er.

Musk begründete seine Haltung damit, dass in der Ukraine keine landesweiten Wahlen stattfinden. Bereits zuvor hatte er sich kritisch zu Wolodymyr Selenskyjs präsidentieller Amtszeit und zur Wahlfrage geäußert.

Warum fand 2024 keine Wahl statt?

Nach der ukrainischen Verfassung muss die nächste Präsidentschaftswahl am letzten Sonntag im März des fünften Jahres der Amtszeit des Präsidenten stattfinden. Nach diesem Verfahren wäre der Termin der turnusmäßigen Wahl 2024 auf den 31. März gefallen.

Nach Beginn der groß angelegten russischen Invasion im Februar 2022 wurde in der Ukraine jedoch das Kriegsrecht verhängt. Das ukrainische Recht verbietet Präsidentschaftswahlen während des Kriegsrechts ausdrücklich. Deshalb fand 2024 keine Präsidentschaftswahl statt.

An diesem Punkt gibt es einen wichtigen Unterschied: Der Grund für das Ausbleiben der Wahl war die rechtliche Regelung des Kriegsrechts, nicht die allgemeine Mobilmachung selbst .

Wie entstand der Streit über Selenskyjs Amtszeit?

Wolodymyr Selenskyj wurde 2019 für eine fünfjährige Amtszeit zum Präsidenten gewählt. Deshalb wurde sein Status nach Mai 2024 zu einem der umstrittensten Themen der politischen Debatte über den Krieg in der Ukraine.

Die russische Führung und mehrere Kritiker stellen Selenskyjs Legitimität infrage und argumentieren, dass seine reguläre fünfjährige Amtszeit abgelaufen sei.

Artikel 108 der ukrainischen Verfassung legt jedoch fest, dass der Präsident seine Befugnisse ausübt, bis der neu gewählte Präsident sein Amt antritt . Kiew betont daher, dass Selenskyj auch unter Kriegsrecht rechtmäßig weiterhin als Staatsoberhaupt amtiert.

Mit anderen Worten: „Die fünfjährige Amtszeit ist abgelaufen“ und „die Befugnisse des Präsidenten sind automatisch beendet“ sind rechtlich nicht dasselbe.

Auch 2026 gilt weiterhin das Kriegsrecht

Die Wahlfrage ist weiterhin offen.

Am 13. Juli 2026 unterzeichnete Selenskyj ein Dekret zur erneuten Verlängerung des Kriegsrechts. Das ukrainische Parlament stimmte zu, und das Kriegsrecht wurde ab dem 2. August 2026 um weitere 90 Tage verlängert.

Eine Sondergruppe unter dem ukrainischen Parlament, der Werchowna Rada, die an der Wahlgesetzgebung arbeitet, teilte im Mai 2026 ebenfalls mit, dass Konsens darüber bestehe, dass während des geltenden Kriegsrechts keine Wahlen abgehalten werden könnten. Derzeit liegt der Schwerpunkt darauf, wie Wahlen nach dem Krieg organisiert werden sollen.

Warum ist die Wahlfrage so kompliziert?

Wahlen unter Kriegsbedingungen lassen sich nicht allein dadurch lösen, dass ein Abstimmungstermin festgelegt wird.

Zu den Problemen gehören die Stimmabgabe von Soldaten an der Front, die Beteiligung von Millionen Binnenvertriebenen und im Ausland lebenden Bürgern, die Frage der Bewohner russisch kontrollierter Gebiete, die Sicherheit der Wahllokale sowie gleiche Bedingungen für den politischen Wahlkampf. Deshalb wird in ukrainischen politischen Kreisen über einen speziellen rechtlichen Mechanismus für die Durchführung von Wahlen beraten.

Was bedeutet die Einschätzung „Es gibt keine Demokratie“?

Errol Musks Aussage, die Ukraine sei kein demokratischer Staat, ist seine politische Einschätzung.

Regelmäßige Wahlen sind zwar eine der grundlegenden Voraussetzungen der Demokratie, doch die Bewertung eines Landes als demokratisch oder nichtdemokratisch lässt sich nicht auf ein einziges Kriterium beschränken. Auch politischer Wettbewerb, Meinungsfreiheit, die Unabhängigkeit der Justiz, Bürgerrechte und die Rechenschaftspflicht der Regierung sind wichtige Indikatoren.

In der Ukraine findet diese Debatte zudem unter einer weiteren Ausnahmesituation statt: einem andauernden Krieg und dem Kriegsrecht.

Daher gilt: Errol Musks Aussage könnte neue politische Debatten auslösen. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass das Ausbleiben der Wahlen direkt mit dem im ukrainischen Recht vorgesehenen Kriegsrechtsregime zusammenhängt.

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