Warum denken sie mehr an die Ukraine?: Elon Musk enthüllt Hilfsschemata in den USA

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Warum denken sie mehr an die Ukraine?: Elon Musk enthüllt Hilfsschemata in den USA

Der amerikanische Milliardär, Tesla und SpaceX Gründer sowie X (ehemals Twitter) Plattformbesitzer Elon Musk hat sich erneut mit einer sensationellen und scharfen Aussage zur finanziellen Unterstützung der Ukraine zu Wort gemeldet.

Der Unternehmer behauptete, dass das Geld der US-Steuerzahler über ukrainische Beamte mittels verschiedener Schemata „gewaschen“ und zur Finanzierung der Wahlkampagnen amerikanischer Politiker zurückgeführt werde.

„Das Geld fließt über verdeckte Schemata zurück“

Elon Musk X veröffentlichte seine kontroversen Gedanken auf seiner offiziellen Seite im sozialen Netzwerk:

  • Geldwäscheschemata: „Ein Teil dieses Geldes der amerikanischen Steuerzahler fließt über zahlreiche Geldwäscheschemata zurück und wird zur Finanzierung politischer Kampagnen in Amerika verwendet;

  • Interessen der Politiker: Genau aus diesem Grund sehen Sie, warum sich manche Politiker mehr um die Ukraine als um Amerika sorgen!“ — betonte der Milliardär.

Politische Debatten und zunehmende Kontroversen in den USA

Die Erklärung des Milliardärs wurde zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, an dem das Ausmaß der finanziellen und militärischen Hilfe für die Ukraine im Zentrum der innenpolitischen Debatte in den USA steht:

  • Frage der Finanzkontrolle: In den USA werden die Forderungen nach transparenten Wirtschaftsprüfungen der Verwendung der Dutzenden Milliarden Dollar, die für die Ukraine bereitgestellt wurden, immer lauter;

  • Musks Einflussbereich: Diese Aussage von Elon Musk, der sich häufig offen zu Prozessen im Weißen Haus und in der Weltpolitik äußert, hat eine breite Diskussionswelle in Washingtoner Kreisen und sozialen Netzwerken ausgelöst.

Bisher haben weder ukrainische offizielle Kreise noch die US-Administration offiziell auf diese Behauptungen von Musk reagiert.

Elon MuskUkraineUSAX Soziales NetzwerkPolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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