Die Demokratische Partei, die nach ihrem Sieg bei den US-Zwischenwahlen die Macht übernimmt, bereitet eine groß angelegte Untersuchung gegen den Tech-Magnaten Elon Musk vor. Laut Informationen des Senders CNN hat der Auswärtige Ausschuss des Senats Musk und sein Unternehmen aufgefordert, alle Dokumente und Korrespondenzen im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Drosselung (oder Abschaltung) des Starlink-Satelliteninternetnetzwerks für die ukrainischen Streitkräfte aufzubewahren.

Die Demokraten sind der Ansicht, dass die Maßnahmen zur künstlichen Einschränkung der Satellitenkommunikation an der Front den Interessen der nationalen Sicherheit zuwiderlaufen und diese Entscheidungen einer gründlichen Prüfung unterzogen werden müssen.

„Wir brauchen eine vollständige Untersuchung und Konsequenzen“: Die Position des Kongresses

Drei Mitglieder der Demokratischen Partei im Repräsentantenhaus haben offiziell gefordert, Elon Musks persönliche Rolle in diesen Ereignissen aufzudecken:

Entschiedene Haltung: „Wir brauchen eine umfassende Untersuchung und, abhängig von den Ergebnissen, entsprechende Konsequenzen und Verantwortlichkeiten“, erklärte der Kongressabgeordnete Sam Liccardo.

Umfassende Anfragen: Der Senatsausschuss hat nicht nur an Musk, sondern auch an eine Reihe großer Banken, internationale Seehäfen und private Einrichtungen, die in dubiose Geschäfte mit russischem Dieselkraftstoff verwickelt sind, offizielle Anfragen gerichtet.

Verbot der Beweisvernichtung: Gemäß der ergangenen Anordnung dürfen keine Dokumente, digitalen Nachrichten oder Serverprotokolle, die für die Untersuchung relevant sind, gelöscht werden.

Große Revision im Januar: Trumps Entscheidungen werden überprüft

Laut CNN geht die vollständige Kontrolle über den US-Kongress offiziell im Januar an die Demokratische Partei über:

Untersuchung unter der Leitung von Chris Coons: Es wird erwartet, dass Senator Chris Coons die einflussreichen Prozesse im Senat leiten wird.

Überprüfung der zweijährigen Tätigkeit: Nach dem Machtwechsel werden die Demokraten eine umfassende Revision fast aller innen- und außenpolitischen Entscheidungen einleiten, die von der Regierung Donald Trump in den letzten zwei Jahren getroffen wurden.

„Blue America“: Tech-Giganten im Visier

Laut einer Analyse der britischen Zeitung The Guardian läutet der Sieg der Demokraten auf der politischen Landkarte der USA („Blue Wave“) schwierige Zeiten für einige Magnaten aus dem Silicon Valley ein: