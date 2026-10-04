Starlink bietet die Möglichkeit, passives Einkommen mit Satelliteninternet zu erzielen

Laut ixbt.com hat der zum Unternehmen SpaceX gehörende Internetdienst Starlink ein neues Beta-Programm namens Starlink for Communities gestartet, das es Nutzern ermöglicht, mit ihrer Ausrüstung zusätzliches Einkommen zu erzielen. Diese Initiative bietet kleinen Betreibern und Immobilienbesitzern die Möglichkeit, über ein einziges Satellitenterminal Internet an die Umgebung weiterzugeben und dafür finanzielle Vergütungen zu erhalten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie das neue Programm funktioniert

Im Rahmen dieses Programms ist vorgesehen, das Starlink-Terminal und den Router an Orten zu installieren, an denen sich viele Menschen aufhalten oder ein hoher Bedarf an Internet besteht. Zu diesen Gebieten gehören ländliche Regionen, Ferienorte, Campingplätze, Wohnanlagen oder Veranstaltungsorte für öffentliche Events. Nutzer in der Umgebung können sich auf Basis temporärer Tarife mit dem Netzwerk verbinden.

Für Programmteilnehmer werden verschiedene Verbindungsoptionen angeboten. Insbesondere können Nutzer stündliche, tägliche oder wöchentliche Pässe für ein Gerät erwerben. Zudem gibt es einen monatlichen Tarifplan, der bis zu vier Geräte unterstützt, was es mehreren Haushalten oder Nutzern ermöglicht, ein einziges Netzwerk zu nutzen, ohne separate Satellitenschüsseln installieren zu müssen.

Verpflichtungen und Finanzmodell

Alle technischen und administrativen Prozesse, einschließlich der Erstellung von Konten, der Zahlungsabwicklung, der Netzwerkverwaltung sowie der technischen Wartung, liegen vollständig in der Verantwortung von Starlink. Die Aufgabe des Gerätebesitzers beschränkt sich auf die Installation des Terminals, die Sicherstellung einer kontinuierlichen Stromversorgung und die Durchführung grundlegender Wartungsarbeiten. Für jede kostenpflichtige Verbindung erhält der Gerätebesitzer einen festgelegten Einkommensbetrag.

Experten sind der Meinung, dass dieses Geschäftsmodell dem Robotaxi-Konzept ähnelt, das Elon Musk zuvor für Tesla-Fahrzeuge geplant hatte. Auch dort verwaltet das Unternehmen die komplexe Infrastruktur und die Zahlungssysteme, während der Nutzer sein physisches Asset bereitstellt. Während Tesla-Robotaxis jedoch noch ein Zukunftsprojekt sind, hat das Programm Starlink for Communities bereits in mehreren Ländern mit der Annahme von Anträgen begonnen und generiert bereits echtes passives Einkommen.