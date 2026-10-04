Starlink bietet die Möglichkeit, passives Einkommen mit Satelliteninternet zu erzielen

·3·Technologie
Starlink bietet die Möglichkeit, passives Einkommen mit Satelliteninternet zu erzielen

Laut ixbt.com hat der zum Unternehmen SpaceX gehörende Internetdienst Starlink ein neues Beta-Programm namens Starlink for Communities gestartet, das es Nutzern ermöglicht, mit ihrer Ausrüstung zusätzliches Einkommen zu erzielen. Diese Initiative bietet kleinen Betreibern und Immobilienbesitzern die Möglichkeit, über ein einziges Satellitenterminal Internet an die Umgebung weiterzugeben und dafür finanzielle Vergütungen zu erhalten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie das neue Programm funktioniert

Im Rahmen dieses Programms ist vorgesehen, das Starlink-Terminal und den Router an Orten zu installieren, an denen sich viele Menschen aufhalten oder ein hoher Bedarf an Internet besteht. Zu diesen Gebieten gehören ländliche Regionen, Ferienorte, Campingplätze, Wohnanlagen oder Veranstaltungsorte für öffentliche Events. Nutzer in der Umgebung können sich auf Basis temporärer Tarife mit dem Netzwerk verbinden.

Für Programmteilnehmer werden verschiedene Verbindungsoptionen angeboten. Insbesondere können Nutzer stündliche, tägliche oder wöchentliche Pässe für ein Gerät erwerben. Zudem gibt es einen monatlichen Tarifplan, der bis zu vier Geräte unterstützt, was es mehreren Haushalten oder Nutzern ermöglicht, ein einziges Netzwerk zu nutzen, ohne separate Satellitenschüsseln installieren zu müssen.

Verpflichtungen und Finanzmodell

Alle technischen und administrativen Prozesse, einschließlich der Erstellung von Konten, der Zahlungsabwicklung, der Netzwerkverwaltung sowie der technischen Wartung, liegen vollständig in der Verantwortung von Starlink. Die Aufgabe des Gerätebesitzers beschränkt sich auf die Installation des Terminals, die Sicherstellung einer kontinuierlichen Stromversorgung und die Durchführung grundlegender Wartungsarbeiten. Für jede kostenpflichtige Verbindung erhält der Gerätebesitzer einen festgelegten Einkommensbetrag.

Experten sind der Meinung, dass dieses Geschäftsmodell dem Robotaxi-Konzept ähnelt, das Elon Musk zuvor für Tesla-Fahrzeuge geplant hatte. Auch dort verwaltet das Unternehmen die komplexe Infrastruktur und die Zahlungssysteme, während der Nutzer sein physisches Asset bereitstellt. Während Tesla-Robotaxis jedoch noch ein Zukunftsprojekt sind, hat das Programm Starlink for Communities bereits in mehreren Ländern mit der Annahme von Anträgen begonnen und generiert bereits echtes passives Einkommen.

StarlinkInternetTechnologieElon MuskBusiness
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

SpaceX senkt den Preis für Starlink Mini in den USA auf ein RekordtiefSpaceX senkt den Preis für Starlink Mini in den USA auf ein Rekordtief2 Oktober 18:29Starlink-Internetgeschwindigkeit wird auf Gigabit erhöhtStarlink-Internetgeschwindigkeit wird auf Gigabit erhöht26 September 18:24SpaceX beginnt Ausbau der Starlink-Fabrik in TexasSpaceX beginnt Ausbau der Starlink-Fabrik in Texas15 August 01:29Großbritannien plant Internet aus der Stratosphäre als Alternative zu StarlinkGroßbritannien plant Internet aus der Stratosphäre als Alternative zu Starlink17 September 15:56Starlink-Internet wird auf Bauernhöfen in Großbritannien getestetStarlink-Internet wird auf Bauernhöfen in Großbritannien getestet15 September 17:25Kostenloses Starlink-Internet auf Korean Air-Flügen gestartetKostenloses Starlink-Internet auf Korean Air-Flügen gestartet15 September 10:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse