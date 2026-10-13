US-Präsident Donald Trump hat offen erklärt, dass es an der Zeit sei, das Staatsoberhaupt in der Ukraine auszuwechseln. Wie in einem analytischen Artikel der einflussreichen amerikanischen Publikation Newsweek dargelegt, haben diese Äußerungen des Weißen Hauses die Fragen zum Wahltermin in Kiew und zur politischen Zukunft von Wolodymyr Selenskyjweiter verschärft.

Nachdem Selenskyj das Diesel-Abkommen zwischen den USA und Russland offen kritisiert hatte, erreichte der Druck Washingtons auf Kiew eine neue Stufe.

Trumps Aussage und der Faktor, der Washington verärgerte

Die scharfe Kritik des US-Präsidenten an der ukrainischen Führung kam nicht zufällig:

Offener Aufruf: In einer Erklärung am Samstag betonte Trump: «Ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Ukraine einen neuen Präsidenten bekommt», so seine Worte;

Der Konflikt um das Diesel-Abkommen: Vor dem Hintergrund der Blockade der Straße von Hormus durch den Iran stiegen die Kraftstoffpreise in den USA sprunghaft an und setzten die Bevölkerung kurz vor den Zwischenwahlen im November unter Druck. Während Washington ein Abkommen über den Import von Millionen Tonnen Diesel aus Russland erzielte, löste Selenskyjs Widerstand gegen diesen Deal Trumps scharfe Reaktion aus;

Korruptionsdruck: Analysten der Publikation betonen, dass Selenskyjs Amtszeit durch Korruptionsskandale, die sein engstes Umfeld betreffen, erheblich beschädigt wurde.

Die 4 Hauptkandidaten für die Nachfolge Selenskyjs

Das Magazin Newsweek nannte vier einflussreiche Persönlichkeiten, die das Potenzial haben, den amtierenden Präsidenten auf der politischen Bühne der Ukraine zu ersetzen:

Walerij Saluschnyj: Ehemaliger Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, derzeit Botschafter des Landes in Großbritannien. Er genießt eines der höchsten Vertrauensverhältnisse bei Armee und Bevölkerung;

Kyrylo Budanow: Ehemaliger Leiter des Militärnachrichtendienstes (GUR), derzeit ein einflussreicher Beamter im Präsidialamt;

Mychajlo Fedorow: Ehemaliger Verteidigungsminister, bekannt für seine Reformen im Bereich der digitalen Technologien;

Petro Poroschenko: Ehemaliger Präsident der Ukraine und erfahrenster Politiker der Opposition.

Gleichzeitig merkt die Publikation «Vremya.ua» an, dass weder Saluschnyj noch Budanow bisher offiziell ihre Ambitionen auf das Präsidentenamt oder Pläne für einen Wahlkampf geäußert haben.

Die Durchführung von Wahlen und der Machtwechsel in der Ukraine werden nun nicht mehr nur als interne Angelegenheit des Landes betrachtet, sondern zu einem zentralen Thema der strategischen Geopolitik der USA und des Westens.