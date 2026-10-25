Die Führung der Russischen Föderation «Russland – USA – Ukraine» hat ihre Bedingungen und einen konkreten Zeitrahmen für die Wiederaufnahme trilateraler Friedensverhandlungen in diesem Format bekannt gegeben. Der Kreml-Vertreter betonte, dass Moskau bereit sei, diese Treffen nach einem in Russland gefeierten Nationalfeiertag fortzusetzen.

Diese Erklärung wird vor dem Hintergrund langjähriger oder unter schwierigen Bedingungen verlaufender internationaler diplomatischer Beziehungen als wichtiger politischer Schritt gewertet.

Frist nach dem 4. November: Was hat Uschakow mitgeteilt?

Der außenpolitische Berater des russischen Präsidenten Juri Uschakow enthüllte in einem Gespräch mit dem Journalisten Pawel Sarubin eine konkrete Frist für Moskaus Verhandlungsbereitschaft:

«Neue Frist – 4. November»: «Die nächste Frist ist nun der 4. November, unser großer Feiertag (Tag der Einheit des Volkes). Danach werden wir bereit sein, die Verhandlungen wieder aufzunehmen», betonte der Kreml-Sprecher.

Das Format bleibt unverändert: In der Erklärung wird die direkte trilaterale Beteiligung von Vertretern Russlands, der USA und der Ukraine als zentrale Dialogplattform hervorgehoben.

Feiertagspause: Die russische Seite verknüpft die nächste Welle diplomatischer Aktivitäten mit dem innenpolitischen Kalender und der Zeit nach dem Nationalfeiertag.

Neue Phase in der internationalen Diplomatie erwartet

Die Wiederaufnahme dieser Verhandlungen könnte zu einem entscheidenden Faktor bei der Entschärfung der geopolitischen Lage in der Region werden:

Mögliche Reaktion aus Washington und Kiew: Die zentrale Frage bleibt, wie diese vom Kreml verkündete Frist von der US-Regierung und den ukrainischen Behörden aufgenommen wird.

Diskussionsthemen: Sollten die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, wird erwartet, dass die Parteien ihre Ausgangspositionen zur Lage an der Front, zu Sicherheitsgarantien und zu Bedingungen für einen Waffenstillstand klären.

Die Wahrscheinlichkeit, dass nach dem 4. November eine praktische Phase dieses trilateralen Dialogs in der Weltpolitik beginnt, ist deutlich gestiegen.