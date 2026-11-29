In der Nacht vom 28. auf den 29. November griff Russland das Territorium der Ukraine mit 140 Angriffsdrohnen an. Die ukrainische Luftverteidigung schoss 101 davon ab oder setzte sie durch elektronische Gegenmaßnahmen außer Gefecht. Infolge des Angriffs wurden an 27 Orten Einschläge verzeichnet. Dies berichtete UNN unter Berufung auf Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte.

Es wurde mitgeteilt, dass sich unter den von Russland gestarteten unbemannten Luftfahrzeugen „Shahed“-Angriffsdrohnen sowie Täuschdrohnen der Typen „Gerbera“ und „Parodiya“ befanden. 93 der „Shahed“-Drohnen waren mit einem Strahltriebwerk ausgestattet.

Die Angriffe erfolgten aus den Richtungen der russischen Städte Orjol und Millerowo sowie aus dem von Russland vorübergehend besetzten Gebiet Donezk und der Siedlung Gwardeiskoje auf der Krim.

Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte hatte die Luftverteidigung bis 07:30 Uhr am 29. November 101 feindliche Drohnen zerstört oder neutralisiert. 55 davon waren „Shahed“-Drohnen mit Strahltriebwerk.

Zudem trafen russische Luftangriffsmittel 27 Orte, während Trümmerteile der abgeschossenen Drohnen an 13 weiteren Orten niedergingen.

An der Abwehr des Angriffs waren die ukrainische Luftwaffe, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie mobile Feuergruppen beteiligt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung teilten die Luftstreitkräfte mit, dass sich noch einige weitere russische Drohnen im ukrainischen Luftraum befänden. Daher wurde darauf hingewiesen, dass der Angriff noch andauere.