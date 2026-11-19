Die Kertsch-Brücke, die die von Russland annektierte Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet, wurde erneut angegriffen. Infolge des Vorfalls wurde der Verkehr auf der Brücke vorübergehend eingestellt. Dies teilte der von Russland eingesetzte Verwaltungschef der Krim, Sergei Aksjonow, in der Nacht zum 19. November auf seinem Telegram-Kanal mit.

„Nach einem neuen Angriff auf die Krim-Brücke wurde der Verkehr vorübergehend gestoppt. Alle zuständigen Dienste sind vor Ort im Einsatz. Das Ausmaß der Schäden wird derzeit bewertet“, schrieb Aksjonow.

Dies war der dritte Angriff auf die Brücke innerhalb dieser Woche. Zuvor gab es bereits am 16. und 17. November Einschläge. Bei dem zweiten Angriff stürzte ein 227 Meter langer Abschnitt der Fahrbahn der Brücke über die Straße von Kertsch ein. Auch der Eisenbahnabschnitt wurde beschädigt, der Zugverkehr konnte jedoch später wieder aufgenommen werden.