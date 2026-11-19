Dritter Angriff auf die Krim-Brücke innerhalb einer Woche verzeichnet
Die Kertsch-Brücke, die die von Russland annektierte Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet, wurde erneut angegriffen. Infolge des Vorfalls wurde der Verkehr auf der Brücke vorübergehend eingestellt. Dies teilte der von Russland eingesetzte Verwaltungschef der Krim, Sergei Aksjonow, in der Nacht zum 19. November auf seinem Telegram-Kanal mit.
„Nach einem neuen Angriff auf die Krim-Brücke wurde der Verkehr vorübergehend gestoppt. Alle zuständigen Dienste sind vor Ort im Einsatz. Das Ausmaß der Schäden wird derzeit bewertet“, schrieb Aksjonow.
Dies war der dritte Angriff auf die Brücke innerhalb dieser Woche. Zuvor gab es bereits am 16. und 17. November Einschläge. Bei dem zweiten Angriff stürzte ein 227 Meter langer Abschnitt der Fahrbahn der Brücke über die Straße von Kertsch ein. Auch der Eisenbahnabschnitt wurde beschädigt, der Zugverkehr konnte jedoch später wieder aufgenommen werden.
Die genauen Folgen des dritten Angriffs sind derzeit noch nicht bekannt. Einige Quellen berichten, dass die Schläge auf den Eisenbahnteil der Brücke abzielten, diese Informationen wurden jedoch offiziell nicht bestätigt.
Eine Quelle innerhalb der ukrainischen Streitkräfte erklärte gegenüber der Zeitung The Guardian, dass die vorangegangenen Angriffe darauf abzielten, den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf internationaler Bühne in eine unangenehme Lage zu bringen. Er betonte, dass die Krim-Brücke als eines der Symbole für Putins Herrschaft gelte. Durch ihre Zerstörung solle das Bild der Macht des russischen Staatschefs erschüttert werden.
Zur Information: Die Krim-Brücke wurde 2018 in Betrieb genommen und verbindet das russische Territorium mit der 2014 annektierten Halbinsel Krim. Die Ukraine betrachtet den Bau der Brücke als illegal. Kiew hat sie bereits zuvor angegriffen: 2022 wurde die Brücke durch die Explosion eines mit Sprengstoff beladenen Lastwagens und 2023 durch einen Angriff mit einer Seedrohne beschädigt.
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