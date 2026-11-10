Der Chef des Weißen Hauses, Donald Trump, hat erklärt, dass die dreiseitigen Verhandlungen zwischen Russland, den USA und der Ukraine in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, einen Wendepunkt bei der Lösung des Konflikts markieren könnten. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters schloss Trump nicht aus, dass ein bedeutender politischer Durchbruch noch in dieser Woche stattfinden könnte.

«Es könnte dort etwas passieren»: Optimismus im Weißen Haus

JournalistenAuf die Frage von Journalisten, ob es noch in dieser Woche zu einer drastischen Wende in den Verhandlungen kommen könne, antwortete der US-Präsident mit unerwarteter Zuversicht. Er betonte, dass derzeit alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt seien, um nicht nur im Nahen Osten, sondern auch die blutigen Zusammenstöße zwischen Russland und der Ukraine zu beenden.

Trump, der im Weißen Haus mit Journalisten sprach, betonte besonders, dass beide Seiten sowohl psychologisch als auch wirtschaftlich von den langwierigen militärischen Auseinandersetzungen völlig erschöpft seien.

Hauptthema Die Erklärung von Donald Trump Politische Bedeutung und erwartetes Ergebnis Ort und Format der Verhandlungen Abu Dhabi (VAE), dreiseitiges persönliches Treffen Russland, USA und Ukraine sitzen erstmals seit Monaten gemeinsam an einem Tisch Zeitpunkt der Wende «Es könnte noch diese Woche etwas passieren» Nach langen Debatten diskutieren die Parteien nun die endgültigen Bedingungen Stimmung der Parteien «Sowohl Moskau als auch Kiew sind dieses Konflikts müde» Der Druck an der Front und Ressourcenknappheit erhöhen die Notwendigkeit eines Kompromisses Die Rolle der USA und Trumps «Auch wenn es unser Land nicht direkt betrifft, betrifft es mich persönlich» Trump sieht den Prozess als persönlichen politischen Sieg und als Formel für globalen Frieden

«Ich bin in der Lage, sie zusammenzubringen. In diesem Moment, während wir sprechen, finden dort Treffen statt und sie verlaufen normal. Wir versuchen, das zu lösen, denn auch wenn es unser Land nicht direkt betrifft, betrifft es mich persönlich.» — Donald Trump, US-Präsident.

Was geschieht hinter den Kulissen?

Der Dialog in Abu Dhabi ist der erste direkte dreiseitige diplomatische Kontakt nach einer mehrmonatigen Pause. In den letzten Monaten hatten Vertreter Washingtons Moskau und Kiew separat besucht, um in einem bilateralen Format Bedingungen auszuhandeln.

Bei den Gesprächen hinter verschlossenen Türen in den VAE liegt der Fokus derzeit auf Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand, Demarkationslinien und dem künftigen Status der Region. Trumps mutiges Auftreten könnte darauf hindeuten, dass sich die Parteien einem wichtigen gemeinsamen Nenner beim Vertragsentwurf genähert haben.

Glauben Sie, dass durch Trumps Bemühungen tatsächlich noch diese Woche eine Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt wird, oder ist dies nur eine weitere politische Erklärung? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.