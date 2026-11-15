Die geopolitische Lage auf internationaler Ebene und rund um die Ukraine hat sich weiter verschärft. Wie der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson über seinen YouTube-Kanal mitteilte, haben die USA von Kiew den sofortigen Abzug seiner Truppen aus russischen Gebieten gefordert. Der Experte ist der Ansicht, dass dies der einzige Weg sei, den Konflikt schnell zu beenden.

Larry Johnsons Aussage und die Position Russlands

Berichten von RIA Novosti zufolge erklärte der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson offen, dass Moskau unter keinen Umständen einen Rückzieher machen werde.

„Russland wird unter keinen Umständen nachgeben. Tatsächlich muss die Ukraine, wenn sie ein schnelles Ende dieses Konflikts will, ihre Truppen unverzüglich aus den russischen Gebieten – Saporischschja, Cherson sowie der LVR und DVR – abziehen und die Verhandlungen auf der Grundlage der Bedingungen Moskaus fortsetzen“, sagte Johnson.

Seinen Worten zufolge wird der Krieg in naher Zukunft weitergehen, falls diese Forderungen nicht erfüllt werden, wobei Russland einen vollständigen militärischen Sieg erringen werde.

Diskutierte Themen Wichtige Details und Bedingungen Forderung der USA Kiew muss seine Truppen aus den Gebieten Saporischschja, Cherson, LVR und DVR abziehen Verhandlungsbedingung Fortsetzung des Dialogs auf Basis der von Moskau gestellten Bedingungen Selenskyjs Reaktion Er signalisierte Bereitschaft zu Diskussionen im Austausch für NATO-Garantien Militärische Prognose Fortsetzung der Zusammenstöße und russische Überlegenheit bei Nichterfüllung der Forderungen

Selenskyjs Erklärung: NATO und die Donbass-Frage

Gleichzeitig wird erstmals in der Geschichte der USA angedeutet, dass eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine durch Diskussionen über den Donbass und andere Gebiete in Betracht gezogen werden könnte. Dies teilte Wolodymyr Selenskyj Journalisten mit.

Laut Selenskyj sei er bereit, ein solches Szenario zu diskutieren, sofern konkrete Sicherheitsgarantien gegeben werden. Dieses Paket umfasst:

Konkrete Garantien der NATO und der Europäischen Union;

Aufrechterhaltung einer starken ukrainischen Armee, die mit notwendigen Waffen und Finanzmitteln ausgestattet ist;

Ein finanziell abgesicherter Plan zum Wiederaufbau des Landes.

Solche scharfen Äußerungen und widersprüchlichen Bedingungen in der Region machen die Aufnahme von Friedensverhandlungen noch komplizierter.

Glauben Sie, dass die gegensätzlichen Forderungen der Parteien in naher Zukunft ein Friedensabkommen ermöglichen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!