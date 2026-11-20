Trump sagte, er habe Putin gefragt, ob Russland in der Ukraine eine militärische Spezialoperation begonnen hätte, wenn er selbst und nicht Joe Biden US-Präsident gewesen wäre.

Der amerikanische Staatschef sprach über das Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen.

Trump äußerte sich dazu in einem Gespräch mit Journalisten nach seiner Teilnahme am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im chinesischen Shenzhen.

US-Präsident Donald Trump kritisierte scharf das Vorgehen Washingtons im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Er betonte, dass sich die USA während dieses Konflikts sehr schlecht verhalten hätten. Gleichzeitig erklärte der amerikanische Staatschef, dass die Möglichkeiten für eine friedliche Lösung des Krieges nach einem Gespräch mit Wladimir Putin deutlich höher seien.

Worauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der drei Großmächte bezüglich der Ukraine, Atomwaffen und dem Iran geeinigt?

Lesen Sie auch · 19 November Worauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der drei Großmächte bezüglich der Ukraine, Atomwaffen und dem Iran geeinigt?

„Gestern Abend sprach Putin darüber. Er sagte: ‚Das wäre niemals passiert.‘ Ich fragte ihn eigentlich: ‚Hätten Sie diesen Schritt auch gewagt, wenn ich Präsident gewesen wäre?‘ Er antwortete: ‚Nein, das wäre niemals passiert.‘“

„Alles war sehr schlecht organisiert. Unser Land hat sich in dieser Situation sehr schlecht verhalten“, sagte Trump.

Auf diese Weise kritisierte der US-Präsident den Ansatz der vorherigen amerikanischen Regierung bei der Entstehung und Fortsetzung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine.

Trump sagte, die Chancen auf ein Ende des Krieges seien hoch

Der amerikanische Staatschef betonte zudem, dass die Verhandlungen mit Russland erfolgreich verlaufen. Seiner Meinung nach gibt es derzeit sehr gute Möglichkeiten, den Krieg in der Ukraine zu beenden und ein Friedensabkommen zu erreichen.

Trump bewertete die Ergebnisse der jüngsten Kontakte mit der russischen Führung positiv. Er sagte, Wladimir Putin habe deutlich den Wunsch geäußert, den Konflikt zu stoppen und ihn auf politisch-diplomatischem Wege zu lösen.

„Es gibt jetzt sehr gute Möglichkeiten, Frieden zu erreichen“, betonte der US-Präsident im Gespräch mit Journalisten.

Trumps Aussagen enthielten jedoch keine konkreten Informationen darüber, wann ein Friedensabkommen erreicht werden könnte oder unter welchen Bedingungen dies geschehen würde.

Somit kritisierte der amerikanische Staatschef einerseits die frühere US-Politik im Russland-Ukraine-Krieg und bewertete andererseits die Möglichkeiten zur Beendigung des Konflikts durch Verhandlungen mit Moskau positiv.