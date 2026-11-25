Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko erklärte in einem Interview mit dem renommierten französischen Le Point Magazin, dass er bereit sei, gemeinsam mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in einem Flugzeug nach Moskau zu fliegen und persönlich für dessen Sicherheit zu garantieren.

„Man kann sich hinsetzen und reden“

Obwohl Lukaschenko die Forderung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Verhandlungen direkt in Moskau zu führen, als hart einstufte, bot er seine Vermittlung als Ausweg aus der Situation an. Seiner Meinung nach werde Russland den Krieg gewinnen, weshalb es notwendig sei, sich an den Verhandlungstisch zu setzen:

„Ich kann mit Selenskyj in ein Flugzeug steigen und wir können nach Moskau fliegen. Ich kann als Sicherheitsgarant mit ihm nach Moskau reisen. Man kann sich hinsetzen und reden.“ — Alexander Lukaschenko (aus einem Interview mit dem französischen Magazin Le Point)

Kernpunkte der Erklärung Lukaschenkos

Aspekt Details und inhaltliche Position Quelle Interview mit dem französischen Le Point Magazin Hauptvorschlag Gemeinsamer Flug mit Selenskyj nach Moskau, um Gespräche aufzunehmen Sicherheitsfrage Lukaschenko bot an, für den ukrainischen Präsidenten als persönlicher Sicherheitsgarant zu fungieren Bewertung der Kreml-Bedingung Bezeichnete Putins Forderung, Verhandlungen nur in Moskau zu führen, als „hart“ Perspektive des Konflikts Behauptete, dass Russland den Krieg gewinnen werde

Zur Erinnerung: Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor scharf auf diese Initiative reagiert und die Idee, nach Moskau zu fliegen, mit den Worten „Bin ich etwa ein Koffer?“ abgelehnt. Stattdessen lud er Lukaschenko und Putin unter Sicherheitsgarantien nach Kiew ein.

Glauben Sie, dass dieser Vorschlag von Alexander Lukaschenko, als „Sicherheitsgarant“ zu fungieren, einen realen Einfluss auf den diplomatischen Verhandlungsprozess haben könnte?

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