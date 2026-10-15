AZ Alkmaar vs H. Beer Sheva: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: AZ Alkmaar vs H. Beer Sheva. Kick-off: 15 October, 21:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
AZ Alkmaar starting lineup: 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 3. Goes W., 29. Hoedt W., 34. de Wit M., 21. Kwakman D., 17. Byskov V., 6. Koopmeiners P. (captain), 24. Oufkir A., 18. Kovacs B., 11. Daal R.
AZ Alkmaar head coach: Echteld L.
H. Beer Sheva starting lineup: 1. Marciano O. (captain), 2. Mizrahi G., 44. Diop D. T., 15. Nachmias I., 5. Amador P., 7. Peretz E., 25. Lucas Ventura, 17. Forson A., 45. Abu Rumi M., 66. Zlatanovic I., 9. Ahmed Z.
H. Beer Sheva head coach: Kozuch R.
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