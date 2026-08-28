Who will face each other in the revamped Europa League stage?

·12·Sport
Who will face each other in the revamped Europa League stage?

In Monaco, UEFA Europa Leagueheld the official draw for the main league phase of the 2026/2027 season. In the updated single-league format, a total of 36 clubs divided into 4 pots, learned the names of their 8 opponents in the fight for Europe's second-tier prestigious trophy.

The tournament's overall stage matches on September 16 will officially kick off.

Pot 1: Who will the giants face?

  • Bayer (Germany): Marseille, Lyon, Salzburg, Dinamo Zagreb, CFR Cluj, Lech, Beşiktaş, OFI;

  • Benfica (Portugal): AZ, Milan, Celtic, Viktoria Plzeň, Lech, Omonia, OFI, NEC;

  • Juventus (Italy): Real Sociedad, AZ, Rennes, Ferencváros, Omonia, Celta, NEC, Hapoel Be'er Sheva;

  • Milan (Italy): Benfica, Olympiacos, Ferencváros, Salzburg, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia, Levski;

  • Lyon (France): Bayer, Real Sociedad, Union, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrøm, Hoffenheim;

  • AZ (Netherlands): Juventus, Benfica, Dinamo Zagreb, Sparta, Sturm, Bournemouth, Hapoel Be'er Sheva, Ararat-Armenia;

  • Olympiacos (Greece): Milan, Marseille, Sparta, Rennes, Jagiellonia, CFR Cluj, Hoffenheim, Torreense;

  • Real Sociedad (Spain): Lyon, Juventus, Viktoria Plzeň, Union, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense, Lillestrøm;

  • Marseille (France): Olympiacos, Bayer, Anderlecht, Celtic, Celta, Sturm, Levski, Beşiktaş.

Schedule for Pot 2 teams:

  • Ferencváros: Juventus, Milan, Viktoria Plzeň, Celtic, Celje, Lech, Torreense, Hoffenheim;

  • Viktoria Plzeň: Benfica, Real Sociedad, Union, Ferencváros, Jagiellonia, Bournemouth, Levski, Lillestrøm;

  • Union: Real Sociedad, Lyon, Celtic, Viktoria Plzeň, Lech, Celta, Hapoel Be'er Sheva, Beşiktaş;

  • Dinamo Zagreb: Bayer, AZ, Anderlecht, Rennes, Sturm, Sunderland, NEC, Hapoel Be'er Sheva;

  • Salzburg: Milan, Bayer, Sparta, Anderlecht, Crystal Palace, Celje, Ararat-Armenia, Levski;

  • Celtic: Marseille, Benfica, Ferencváros, Union, Celta, Omonia, Beşiktaş, Torreense;

  • Sparta: AZ, Olympiacos, Rennes, Salzburg, Bournemouth, Crystal Palace, Lillestrøm, Ararat-Armenia;

  • Rennes: Olympiacos, Juventus, Dinamo Zagreb, Sparta, Omonia, Sturm, OFI, NEC;

  • Anderlecht: Lyon, Marseille, Salzburg, Dinamo Zagreb, Sunderland, Jagiellonia, Hoffenheim, OFI.

Pot 3 representatives:

  • Sturm: Marseille, AZ, Rennes, Dinamo Zagreb, Celje, Bournemouth, OFI, Hoffenheim;

  • Lech: Bayer, Benfica, Ferencváros, Union, Sunderland, Crystal Palace, Torreense, OFI;

  • Crystal Palace: Real Sociedad, Lyon, Sparta, Salzburg, Lech, Jagiellonia, Hoffenheim, Beşiktaş;

  • Bournemouth: Milan, Real Sociedad, Viktoria Plzeň, Sparta, Sturm, Celta, Hapoel Be'er Sheva, Lillestrøm;

  • Sunderland: AZ, Milan, Dinamo Zagreb, Anderlecht, Jagiellonia, Lech, Levski, Torreense;

  • Celje: Olympiacos, Bayer, Salzburg, Ferencváros, Omonia, Sturm, NEC, Ararat-Armenia;

  • Jagiellonia: Lyon, Olympiacos, Anderlecht, Viktoria Plzeň, Crystal Palace, Sunderland, Ararat-Armenia, Levski;

  • Omonia: Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Celta, Celje, Beşiktaş, NEC;

  • Celta: Juventus, Marseille, Union, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrøm, Hapoel Be'er Sheva.

Pot 4 participants:

  • Hoffenheim: Lyon, Olympiacos, Ferencváros, Anderlecht, Sturm, Crystal Palace, Beşiktaş, OFI;

  • Beşiktaş: Marseille, Bayer, Union, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Be'er Sheva, Hoffenheim;

  • Torreense: Olympiacos, Real Sociedad, Celtic, Ferencváros, Sunderland, Lech, Ararat-Armenia, Lillestrøm;

  • Hapoel Be'er Sheva: Juventus, AZ, Dinamo Zagreb, Union, Celta, Bournemouth, OFI, Beşiktaş;

  • NEC: Benfica, Juventus, Rennes, Dinamo Zagreb, Omonia, Celje, Levski, Ararat-Armenia;

  • OFI: Bayer, Benfica, Anderlecht, Rennes, Lech, Sturm, Hoffenheim, Hapoel Be'er Sheva;

  • Lillestrøm: Real Sociedad, Lyon, Viktoria Plzeň, Sparta, Bournemouth, Celta, Torreense, Levski;

  • Levski: Milan, Marseille, Salzburg, Viktoria Plzeň, Jagiellonia, Sunderland, Lillestrøm, NEC;

  • Ararat-Armenia: AZ, Milan, Sparta, Salzburg, Celje, Jagiellonia, NEC, Torreense.

English clubs and new intrigues

Europa Leaguethis season is becoming particularly intense with the participation of Premier League representatives. Sunderland, Bournemouth, and Crystal Palace will face giants like Italy's Milan and Spain's Real Sociedad. Juventus and Milan will start the group stage with a relatively comfortable but emotionally charged schedule.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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