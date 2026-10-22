Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar: Lineups and Live Text Commentary

·49·Sport
Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar: Lineups and Live Text Commentary

Europa League: Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar. Kick-off: 22 October, 21:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Ararat-Armenia starting lineup: 98. Joao Bravim, 2. Oliveira H., 43. Wilson Valdez B. R., 47. Malis A., 16. Grigoryan E., 10. Ambartsumyan A. (captain), 8. Balanta J. A., 17. Carlier M., 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 7. Shaghoyan Z.

Ararat-Armenia substitutes: 70. Benny, 9. Eloyan A., 95. Franca Carlos, 5. Luis Felipe, 19. Muradyan K., 25. Ndour A., 1. Nersesyan A., 14. Pereira B.

Ararat-Armenia head coach: Tulipa.

AZ Alkmaar starting lineup: 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 4. Schouten L., 29. Hoedt W., 34. de Wit M., 6. Koopmeiners P. (captain), 17. Byskov V., 21. Kwakman D., 7. Weslley Patati, 18. Kovacs B., 24. Oufkir A.

AZ Alkmaar substitutes: 54. Bergraaf J., 27. Bouziane W., 5. Chavez Garcia M., 11. Daal R., 75. de Wit H., 22. Dijkstra E., 31. Ichihara R., 30. Kasius D., 9. Meerdink M., 1. Owusu-Oduro R., 14. Stengs C., 12. Verhulst H.

AZ Alkmaar head coach: Echteld L.

Live report0-2 LIVE
45+2
The referee's whistle blows to end the first half, and the players head down the tunnel to the dressing rooms.
45
2 minutes added to the game.
44🟨
Armen Ambartsumyan (Ararat-Armenia) commits a foul and is booked. Patrik Kolarić shows a yellow card.
43
Shots on target: 0-2.
41
Joao Bravim (Ararat-Armenia) seems to have picked up a slight knock, but looks like he'll be able to continue.
40
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) commits a foul. Patrick Kolarić stops play and makes a decision.
36
Joao Bravim (Ararat-Armenia) signals in pain and asks for medical assistance. The extent of his injury is currently unknown.
34
Waldemar Biskov (AZ Alkmaar) shoots from inside the box, but his effort goes over the crossbar.
32
AZ Alkmaar takes a corner kick.
270-2
Goal! Seiya Maikuma sets up Wessger Patati (AZ Alkmaar) with a short pass, and he fires it precisely into the bottom left corner to make it 0-2. Brilliant goal!
25
AZ Alkmaar players are exchanging short passes.
23🟨
Bruno Ricardo Wilson Valdes (Ararat-Armenia) receives a yellow card from the referee for a foul on his opponent and now must be very careful for the rest of the game.
210-1
Vildemar Biskov (AZ Alkmaar) brilliantly converts a free-kick from outside the box. He accurately fires the ball into the top right corner. Words fail to describe this goal.
20
AZ Alkmaar wins a dangerous free-kick just outside the penalty area.
17
Valkemar Biskov (AZ Alkmaar) shaped to take the free-kick quickly, but decided to chip it into the box to a teammate.
14
Waldemar Biskow (AZ Alkmaar) passes the ball, but it doesn't reach any of his teammates. The ball goes out of play, and a goal kick is awarded to Ararat-Armenia.
12
AZ Alkmaar took a corner kick, but solid defending neutralized the scoring opportunity.
10
Ararat-Armenia failed to make the most of the corner kick, the defenders cleared the ball away.
10
Sandro Lima (Ararat-Armenia) crosses into the penalty area, but a defender clears the danger. Ararat-Armenia will take a corner kick.
7
Sandro Lima (Ararat-Armenia) found himself behind the last defender, but after the assistant referee flagged for offside, the main referee stopped the match.
5
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) tried to move forward, but made a mistake controlling the ball and lost possession.
1
Ararat-Armenia get the match underway.
1
The referee's whistle blows and the match is underway.
21:47
Ararat-Armenia gets the match underway.
21:45
Patrik Kolaric has been appointed as the main referee for this match.
21:45
Before the match starts, you can check out the starting line-ups for today's clash.
21:45
Hello and welcome to the text broadcast of the upcoming match. We will try to convey the events on the field as accurately as possible. We wish you a great mood.
Ararat-ArmeniaAZ AlkmaarEuropa League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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