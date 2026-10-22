Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar. Kick-off: 22 October, 21:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Ararat-Armenia starting lineup: 98. Joao Bravim, 2. Oliveira H., 43. Wilson Valdez B. R., 47. Malis A., 16. Grigoryan E., 10. Ambartsumyan A. (captain), 8. Balanta J. A., 17. Carlier M., 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 7. Shaghoyan Z.
Ararat-Armenia substitutes: 70. Benny, 9. Eloyan A., 95. Franca Carlos, 5. Luis Felipe, 19. Muradyan K., 25. Ndour A., 1. Nersesyan A., 14. Pereira B.
Ararat-Armenia head coach: Tulipa.
AZ Alkmaar starting lineup: 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 4. Schouten L., 29. Hoedt W., 34. de Wit M., 6. Koopmeiners P. (captain), 17. Byskov V., 21. Kwakman D., 7. Weslley Patati, 18. Kovacs B., 24. Oufkir A.
AZ Alkmaar substitutes: 54. Bergraaf J., 27. Bouziane W., 5. Chavez Garcia M., 11. Daal R., 75. de Wit H., 22. Dijkstra E., 31. Ichihara R., 30. Kasius D., 9. Meerdink M., 1. Owusu-Oduro R., 14. Stengs C., 12. Verhulst H.
AZ Alkmaar head coach: Echteld L.
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