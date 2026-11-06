H. Beer Sheva vs OFI Crete: Lineups and Live Text Commentary

·28·Sport
H. Beer Sheva vs OFI Crete: Lineups and Live Text Commentary

Europa League: H. Beer Sheva vs OFI Crete. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

H. Beer Sheva starting lineup: 1. Marciano O. (captain), 2. Mizrahi G., 44. Diop D. T., 15. Nachmias I., 3. Baltaxa M., 17. Forson A., 28. Yehoshua N., 9. Ahmed Z., 45. Abu Rumi M., 90. Ugarriza A., 14. Malede Y.

H. Beer Sheva substitutes: 5. Amador P., 13. Davidzada O., 20. East J., 11. Ganah A. C., 70. Joao Victor, 8. Kanaan H., 4. Miguel Vitor, 12. Rotman I., 36. Shani Y., 34. Wolff M., 66. Zlatanovic I.

H. Beer Sheva head coach: Kozuch R.

OFI Crete starting lineup: 1. Lilo K., 15. Poungouras A., 43. Nikolaou D., 2. Krizmanic K., 24. Dickmann L., 41. Bouchalakis A., 14. Androutsos A. (captain), 3. Athanasiou N., 11. Fountas T., 19. Kodro K., 18. Nuss T.

OFI Crete substitutes: 10. Cantalapiedra A., 17. Gonzalez B., 23. Kalafatis M., 8. Kanellopoulos G., 6. Karachalios Z., 13. Katsikas P., 90. Kenourgiakis P., 5. Kostoulas K., 9. Leya Iseka A., 16. Sielis C., 71. Sitmalidis A., 46. Theodosoulakis I.

OFI Crete head coach: Kontis C.

Live report LIVE
40
Adrian Ugarriza (H. Beer Sheva) connects with a cross in the box and heads the ball dangerously, but it sails just inches over the crossbar!
39
Hapoel Be'er Sheva are keeping possession to control the game.
37
Dimitrios Nikolaou (OFI Crete) is in pain, and after the referee called the doctors onto the pitch, he is receiving medical attention.
33
Taxiarchis Fountas (OFI Crete) delivered a corner into the box, but the opposing defenders cleared the ball calmly.
33
Nikolaos Athanasiou (OFI Crete) delivered a great cross into the box, but the opposing defense managed to clear the ball. OFI Crete will have a chance to score from a corner.
31
Adrian Ugarriza (H. Beer Sheva) receives the ball and tries his luck with a long-range shot. His inaccurate effort sails well over the crossbar.
31
61:39 – current ball possession ratio.
29
Yonas Malede (H. Beer Sheva) dribbled past two defenders and shot from outside the box, but the ball went just wide of the right post.
29
Half-chance! Thiago Nuss (OFI Crete) sent the ball into the box, but Ofir Marciano reacted in time to clear the danger.
27
Lorenzo Dickmann lofted a ball into the box for Athanasios Androutsos (OFI Crete), but his shot went just wide of the left post.
26
Crossbar! Taxiarchis Fountas (OFI Crete) received a precise pass and fired a powerful long-range shot, hitting the crossbar. That could have been a beautiful goal.
23🟨
Nikolaos Athanasiou (OFI Crete) should be glad he only received a warning from the referee instead of a red card.
21
Thiago Nuss (OFI Crete) took the free kick from long range and crossed into the box, but the goalkeeper jumped high to claim the ball.
19
Zahi Ahmed (H. Beer Sheva) jumped higher than the defenders and headed the ball towards the left post. But Clidman Lilo saved his shot with a brilliant stop!
12
Thiago Nuss (OFI Crete) fires a powerful shot from distance. It goes just over the crossbar.
12
Zahi Ahmed (H. Beer Sheva) is furious after missing a golden chance from inside the six-yard box. He sent the rebound just inches wide of the left post.
12
Amankwah Forson (H. Beer Sheva) delivered a dangerous free kick, but a defender did brilliantly to clear the danger.
11
Thiago Nuss (OFI Crete) got up after being brought down. Edgars Malcevs saw the sliding tackle and blew for a foul. H. Beer-Sheva will take the free kick.
11
Thiago Nuss (OFI Crete) did not suffer a serious injury and will not leave the pitch. He is back in the game now.
9
The game is temporarily stopped, Thiago Nuss (OFI Crete) is injured and the medical staff need to enter the pitch.
8
Thiago Nuss (OFI Crete) went down inside the penalty area, but the referee immediately dismissed all player protests.
5
Muhammad Abu Rumi (H. Beer Sheva) solo bir reyd uyushtirdi, biraq qarsylas oiyinshysy ony toqtatyp, qauipti jağdai tuğyzuyğa jol bermedi.
1
Today's match has just started, enjoy the game!
01:06
Finally, the players have taken the field! H. Beer Sheva will kick off.
01:06
Match: H. Beer Sheva - OFI Crete. Score: 0-0. Commentary: Edgars Malcevs will officiate today's match.
01:06
The starting lineups for both teams are out, and you can view them in the match details.
01:06
Hello and welcome to our live text commentary! We will provide you with quick updates on all the action. Starting lineups will be announced shortly.
H. Beer ShevaOFI CreteEuropa League
Share:
Telegram channelFollow on Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comments 0

Related news

OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Lineups and Live Text CommentaryOFI Crete vs Bayer Leverkusen: Lineups and Live Text Commentary22 October 20:48Royale Union SG vs H. Beer Sheva: Lineups and Live Text CommentaryRoyale Union SG vs H. Beer Sheva: Lineups and Live Text Commentary22 October 20:32Rennes vs OFI Crete: Lineups and Live Text CommentaryRennes vs OFI Crete: Lineups and Live Text Commentary15 October 22:50AZ Alkmaar vs H. Beer Sheva: Lineups and Live Text CommentaryAZ Alkmaar vs H. Beer Sheva: Lineups and Live Text Commentary15 October 20:33Who will face each other in the revamped Europa League stage?Who will face each other in the revamped Europa League stage?28 August 18:36Univ. Craiova vs Egnatia: Lineups and Live Text CommentaryUniv. Craiova vs Egnatia: Lineups and Live Text CommentaryToday 00:37
AnnouncementsPartnership
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Unexpected defeat: Diyora Keldiyorova leaves the Grand Slam tournament
Unexpected defeat: Diyora Keldiyorova leaves the Grand Slam tournament
Unexpected rebellion at "City": Rico Lewis decides to leave the team because of Husanov
Unexpected rebellion at "City": Rico Lewis decides to leave the team because of Husanov
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach