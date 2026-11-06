H. Beer Sheva vs OFI Crete: Lineups and Live Text Commentary

Europa League: H. Beer Sheva vs OFI Crete. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

H. Beer Sheva starting lineup: 1. Marciano O. (captain), 2. Mizrahi G., 44. Diop D. T., 15. Nachmias I., 3. Baltaxa M., 17. Forson A., 28. Yehoshua N., 9. Ahmed Z., 45. Abu Rumi M., 90. Ugarriza A., 14. Malede Y.

H. Beer Sheva substitutes: 5. Amador P., 13. Davidzada O., 20. East J., 11. Ganah A. C., 70. Joao Victor, 8. Kanaan H., 4. Miguel Vitor, 12. Rotman I., 36. Shani Y., 34. Wolff M., 66. Zlatanovic I.

H. Beer Sheva head coach: Kozuch R.

OFI Crete starting lineup: 1. Lilo K., 15. Poungouras A., 43. Nikolaou D., 2. Krizmanic K., 24. Dickmann L., 41. Bouchalakis A., 14. Androutsos A. (captain), 3. Athanasiou N., 11. Fountas T., 19. Kodro K., 18. Nuss T.

OFI Crete substitutes: 10. Cantalapiedra A., 17. Gonzalez B., 23. Kalafatis M., 8. Kanellopoulos G., 6. Karachalios Z., 13. Katsikas P., 90. Kenourgiakis P., 5. Kostoulas K., 9. Leya Iseka A., 16. Sielis C., 71. Sitmalidis A., 46. Theodosoulakis I.

OFI Crete head coach: Kontis C.