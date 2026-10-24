What are today's prices for iPhone 18 smartphones?

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What are today's prices for iPhone 18 smartphones?

Today's prices for iPhone 18 smartphones — October 24, 2026

iPhone DUO

- 256 GB — $3,999

- 512 GB — $4,799

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

- 256 GB Silver — $1,549

- 256 GB Glacier — $1,559

- 256 GB Black — $1,559

- 256 GB Burgundy — $1,559

- 512 GB — $1,819

- 1 TB — $2,899

iPhone 18 Pro Max

- 256 GB Black — $1,749

- 256 GB Silver — $1,749

- 256 GB Glacier — $1,749

- 256 GB Burgundy — $1,799

- 512 GB Black — $1,999

- 512 GB Silver — $2,019

- 512 GB Glacier — $1,999

- 512 GB Burgundy — $2,099

- 1 TB — $2,699

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

- 256 GB Silver — $1,549

- 256 GB Glacier — $1,579

- 256 GB Black — $1,589

- 256 GB Burgundy — $1,589

- 512 GB — $1,869

- 1 TB — $2,799

iPhone 18 Pro Max

- 256 GB Glacier — $1,779

- 256 GB Black — $1,759

- 256 GB Silver — $1,759

- 256 GB Burgundy — $1,809

- 512 GB Black — $2,089

- 512 GB Silver — $2,089

- 512 GB Burgundy — $2,099

- 512 GB Glacier — $2,099

- 1 TB Black — $2,679

- 1 TB Burgundy — $2,699

- 1 TB Glacier — $2,999

- 1 TB Silver — $2,999

Note: prices are subject to change every hour.

iPhone 18AppleSmartphone prices
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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