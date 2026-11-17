The prices for the iPhone 18 series smartphones as of November 17, 2026, have been revealed. The list includes the iPhone DUO, iPhone 18 Pro, and iPhone 18 Pro Max models. Prices are shown separately for eSIM + eSIM and SIM + eSIM versions.

iPhone DUO:

• 256 GB — $3299

• 512 GB — $3699

• 1 TB — $5499

• 2 TB — $6299

eSIM + eSIM version

iPhone 18 Pro:

• 256 GB Silver — $1579

• 256 GB Glacier — $1579

• 256 GB Black — $1619

• 256 GB Burgundy — $1649

• 512 GB — $2099

• 1 TB — $2799

iPhone 18 Pro Max: