Today's prices for iPhone 18 Pro and Pro Max have been announced

·15·Technology
Today's prices for iPhone 18 Pro and Pro Max have been announced

iPhone 18 Pro:

256 GB — $1,559 (Silver, Glacier, Black, Burgundy).

512 GB — $1,819.

1 TB — $2,899.

iPhone 18 Pro Max:

256 GB — $1,749 (Black, Silver, Glacier).

256 GB — $1,799 (Burgundy).

512 GB — $1,999 (Black, Glacier), $2,019 (Silver), $2,099 (Burgundy).

1 TB — $2,699.

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

256 GB — $1,549 (Silver), $1,579 (Glacier), $1,589 (Black, Burgundy).

512 GB — $1,869.

1 TB — $2,799.

iPhone 18 Pro Max:

256 GB — $1,759 (Black, Silver), $1,779 (Glacier), $1,809 (Burgundy).

512 GB — $2,089 (Black), $2,099 (Silver, Burgundy, Glacier).

1 TB — $2,699 (Black), $2,799 (Burgundy), $2,999 (Glacier, Silver).

Prices may change daily. It is recommended to contact the seller for accurate information.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleSmartphone prices
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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